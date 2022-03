Amigos: “Prueba de embarazo positiva”, la bailarina quedó embarazada

La maravillosa noticia que llegó al estudio de Amici dejó boquiabiertos a todos los presentes, y él sigue haciéndolo a pesar de todo: nunca antes había sucedido. Aquí tienes todos los detalles al respecto.

Como bien sabes, quienes decidieron emprender un camino dentro de la famosa El programa conducido por la infame María de Felipe Debes tener en cuenta infinidad de factores. La notoriedad que gane con el tiempo garantizará que su nombre siga resonando en la televisión más importante y más allá. Los bailarines profesionales se presentan en el escenario de talento y ayudan a educar a los jóvenes estudiantes. Innumerables años de trabajo.

Suelen ser seguidas de cerca por todo el público porque éste no sólo quiere Saben todo lo que pasa en su vida profesional pero también saben lo que pasa en su vida privada. Hace unos meses, hubo buenas noticias en el estudio del programa, pues uno de los jóvenes bailarines profesionales confirmó que pronto se convertiría en padre.

Su confesión, como puedes imaginar, desplazó por completo a la audiencia. Entonces decidió seguir la historia con atención.. Para empezar, estamos hablando del bailarín profesional Marcelo Sacchetta. quien ha estado felizmente comprometido durante nueve años con la bailarina profesional, Julia Bauzelli.

Tras dar positivo en prueba de embarazo, la noticia conmociona a la audiencia de Amici

Como ya esperábamos, el famoso bailarín profesional pronto se convertirá en su padre, pareja, Sin embargo, la bailarina profesional de Amici desorientó por completo al público.. La mujer admitió varias veces que está literalmente en la luna por la noticia que supo a fines del año pasado. Su decisión, sin embargo, dividió a la audiencia en dos filas.. De hecho, a pesar del embarazo, la bailarina seguirá bailando y actuando en el escenario de Amici.

Esto se confirmó nuevamente durante una entrevista con Verissimo frente a la presentadora Silvia Tovanen. La mujer ya afirmó que aunque Su decisión de alguna manera puede tener una idea negativa sobre la audiencia y no cambiará de opinión.. Desde muy temprana edad, a las bailarinas se les enseña a escuchar su cuerpo por eso, de hecho, ella se siente preparada para afrontar el embarazo a pesar del arduo trabajo que tiene por delante.

Letra de Julia Bauzelli

“Entré en el segundo cuarto. No digo esto no porque me cueste decirlo sino simplemente porque Decidí seguir bailando y tal vez no mucha gente entendería mi elección.. Digo digamos que el momento más difícil es el primer trimestre, los meses más sensibles, lo he superado. Así puedo seguir bailando para estar tranquila y tranquila. nuestra suerte El trabajo es que desde pequeños aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Este es un gran regalo para una bailarina, y ahora que soy madre, entiendo aún más la importancia de esta enseñanza”.

Estas son las palabras de la bailarina que luego habló sobre el momento en que se descubrió el resultado de una prueba de embarazo. –“Tuve un gran retraso pero sabes en mi trabajo que la menstruación suele estar presente [..] Así que muy tranquilamente le pedí a Marcelo que comprara la prueba.[..] Entonces él también se fue bromeando, y me contó los chistes yo fui y me fui.. Estoy embarazada, no me lo esperaba para nada”. Por otro lado, se sabe que los momentos más bellos son precisamente aquellos que ocurren sin su programación.