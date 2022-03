Amigos 21 PM 2022 / Anulación prevista de inscripción 26 de marzo: ¡Calma!

Amici 21 PM 2022: Avances de la segunda inscripción

Los primeros adelantos del segundo episodio llegaron esta noche. Amigos 21 Que se transmitirá el sábado 26 de marzo por Canal 5. Según Amici News, Calma pezón es el primero en ser eliminado, el cantante de la banda Rudy Zurbi que, tras Geo Montana, ha perdido otro elemento. Por eso, la primera eliminatoria perjudicó al equipo de Celentano Zerbe y ganó Kocarini Todaro. a mi el segundo reto CuccaTodo decidió volver a llamar a la cancha a Celentano y Zerbe, pero esta vez fueron ellos quienes lograron superarlos. en sufragio Para la segunda eliminación, se acabó de nuevo cristianoBailarín Raimondo Todaró.

a mi tercer calorZerbi y Celentano llamaron al campo a Bettinelli y Pepparini, que volvieron a salir derrotados en el calor. Terminó en segunda vuelta contra Christian. Crítico. Los dos tuvieron la oportunidad de actuar por última vez frente al jurado antes de regresar a casa. Allí estaba Maria de Filippi para anunciar Segunda Eliminación. El público conocerá el segundo nombre en directo la noche del sábado, pero en la web no faltan los rumores de que Crytical se ha volcado. (Actualizado por Anna Montesano)

Aquí vamos, se está acercando El 26 de marzo de 2022en la segunda noche de Amigos 21, quien decidirá la exclusión de nuevos talentos, con un máximo de 3 exclusiones estipuladas en el reglamento. Cabe señalar que entre los candidatos elegibles que fueron descalificados Crítica Al Siglo Francesco Baoni. La rapera Anna Pettinelli, para la cita esperada de la noche, es enviada a la guerra por el maestro contra Rudy Zerbe y contra el alumno de este último, Luigi Strangis, desafiando a cuestionarse a sí mismo sobre una variedad de historias. Según el maestro, el guantelete mostrará el aparente ingenio de Luigi a expensas de las cualidades limitadas de las que Crytical está tan orgulloso en el rap. ¿Ese rapero quiere afirmarse y besar el guantelete?

Además de Crítico, en peligro de eliminación También se puede decir michel esposito. El bailarín clásico y alumno de Alessandra Celentano está ahora en la mira de la enemistad de Veronica Piparini, que lo envía a la guerra contra Dario Chironi, alumno de esta última. Según el profesor de danza contemporánea, el desafío propuesto mostrará la diversidad que Dario puede ofrecer en la danza, a pesar de los “límites” del escenario clásico que caracteriza a Michel.

quien – cual guantes ¿Podría revelar el peligro de dejar el Amici 21, para Michele y Crytical, en la noche del segundo día del Amici 21? ¡Veremos quién tiene razón! (Actualizado por Serena Granato)

¿La intención está en peligro?

Según las novedades que llegan de la web, la inscripción vespertina del segundo día Amigos 2022 Comenzó oficialmente hace unos minutos. Esto significa que el primer avance solo llegará por la noche. A la espera de saber cuál será eliminado del segundo episodio, les recordamos que Alessandra Celentano lanzó muchos desafíos y uno de estos objetivos es acertar. embajador, Discípulo de Raimondo Todaro.

Durante la semana la alumna recibió una carta en la que la profesora no tenía palabras dulces, en la que le escribía: “Eso no debe darme la sensación de que me ha picado una tarántula. Porque esta manera frenética de bailar hace que su baile parezca histérico. a mi.” Palabras con las que obviamente Nunzio no está de acuerdo. Sin embargo, dijo que estaba listo para mostrar su talento en el escenario: ¿será capaz de ganar el desafío o estará en peligro de ser descalificado? (Actualizado por Anna Montesano)

¿Calma en peligro de eliminación?

Cuando es casi la hora de Amigos de la tarde 2022 Edición 21Que se emitirá el 26 de marzo de 2022 en horario de máxima audiencia en Canale 5, comienza Totonomi sobre posibles eliminaciones entre 16 competidores que compiten por el talento, entre cantantes y bailarines. El desafío vespertino consta de tres equipos en competencia, el primero liderado por Raimundo Todaro y Lorella Cocarini, el segundo liderado por Alessandra Celentano y Rudi Zerbe, y el tercero liderado por Anna Pettinelli y Veronica Piparini. ¿Quién se arriesga entre los líderes estudiantiles de los equipos rivales? Kalma, estudiosa del zerby, corre el riesgo de convertirse en una de las excluidas en un segundo amigos de la tarde 21 (Se espera un máximo de tres descalificaciones por cita vespertina) Porque amenazó con dejar el talento. “Canté mierda”, exclamó confiado con Christian y al margen de un dúo con LDA que actuó en Vento d’estate la primera noche, luego dijo que estaba listo para empacar para casa. Junto con Marco Barbieri de Calma al Century, Christian Stefanelli también está en peligro: el estudiante de baile de Todaro está en la mira de Alessandra Celentano, quien lo coloca en un desafío diferente contra su estudiante Michele Esposito. Según el profesor, los saltos que hizo entre Christian y Michel darán testimonio de la aparente superioridad del exbailarín, como bailarín clásico, a expensas de Christian, que “solo sabe hip-hop”.

En riesgo de salir de Amici 2022, también está el latino Nunzio Stancampiano, siempre utilizado por Celentano en un desafío contra el baile clásico de Michele Esposito. Finalmente, los cantantes Albe y Alex también corren el riesgo de lanzar Amici 21 en la segunda noche. Lorella Cuccarini reta a Albe a trompetear a Alberto La Malva en un guante que lo coloca frente a la pupila Aisha, “al son del groove y sin la ayuda del autotune”, refugio seguro para la pupila de pronunciación Anna Pettinelli. ¿Podrá el cantante de Millevoci darse una paliza sin recurrir al autotune? (Actualizado por Serena Granato)

¿Eliminar a Calma en la tarde del segundo día de Amici 21?

Hoy, 24 de marzo de 2022 chicos Amigos 2022 Se están preparando para regresar al estudio para grabar el segundo episodio de la velada. De hecho, te recordamos que el capítulo 21 de Amici, que se emite el sábado por la noche, no es en directo, sino que está grabado. Así que esta segunda grabación comenzará en vivo. sábado 26 de marzo Horario de máxima audiencia en Canale 5. Maria de Filippi vuelve al espectáculo, acompañada por el jurado altamente confirmado compuesto por Stefano Di Marino, Emanuele Filiberto y Stache, capitán de The Kolors.

Las eliminatorias previstas para la velada Amici 21 son siempre tres: tras un empate, el equipo base podrá elegir el equipo difícil y empezar la carrera que será la mejor de las tres pruebas. El equipo ganador sigue desafiando a quien quiere. El episodio finalmente podría repetir lo que sucedió la semana pasada: una eliminación directa después del primer episodio y una segunda eliminación al final de ambos playoffs.

Evening Friends 2022: Equipos tras las primeras eliminatorias

las tres diferencia Amigos 21 Vuelve a escena hoy en la nueva grabación de la velada. Pero, ¿cómo están los equipos después de las primeras eliminatorias? uno de Anna Pettinelli y Verónica Piparini Alice de Frat perdió y se quedó con: Albee (cantante), Dario Chiron (bailarín), Jean-Eric de la Cruz (bailarín) y Critical (cantante). Raimundo Todaro y Laurella Kocarini Actualmente el único equipo que no ha sufrido pérdidas, mientras que Rudi Zerbi y Alessandra Celentano Perdió a Gio Montana, y se queda con: LDA (cantante), Leonardo Leni (baile), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (bailarina), Calma (cantante) y Carola Bodo (bailarina). ¿Quién se arriesga a que se vaya un Amici esta semana y cuáles fueron los guantes?

Challenge Gloves en la noche del primer Amici 21 del episodio del sábado 26 de marzo de 2022

Esta semana tampoco faltaron los guantes para niños Amigos 2022. Tanto ha llegado para Alex, Discípulo de Lorella Kocarini. enfrentar al cantante el amanecer Por Anna Pettinelli, para Prueba de “Felicidad”. Rudy también volvió para tirarle dinero en efectivo. En cambio, Laurella Kocarini quería un desafío muy espiritual entre ellos. aisha y alb. Raimundo le preguntó a Todaro sobre el baile Serena y Carola Para interpretar una canción de Beyoncé. Alessandra Celentanopor otro lado, lanzó un guante sobre el neoclasicismo entre Michel en un lado y otro en el medio Darío y Christian Por otro lado. También envió uno, desafiando a Leonardo y Michele por un lado y Christian y Nunzio por el otro.

