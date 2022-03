Altas facturas pagan al gobierno

Un formulario simple que se puede descargar en línea desde el sitio web de GSE, el Director de Servicios de Energía o desde el sitio web del Ministerio de Desarrollo Económico. Se envía dos veces al mismo responsable: al inicio de la obra y al final. Entonces nada más. Sin proyectos, sin anuncios, sin licencias. instalar Paneles solares En los tejados de los edificios, pero también en las marquesinas, en los cobertizos de las fábricas, sería sencillo. En realidad, muy simple. en decreto “energía”La ley, que también contiene una reducción de 8.000 millones de euros en la factura de la luz, ha introducido el Gobierno una serie de reglas para el pago de la “autoproducción”. En particular de las células fotovoltaicas. En resumen, del sol. El decreto establece que la instalación de un sistema solar será “igual” a la realización del “mantenimiento normal”. En la práctica, colocar una tabla en el techo o en el balcón tendrá las mismas reglas que pintar una pared dentro de la casa. “La instalación, en cualquier forma, de sistemas de energía solar fotovoltaica y térmica en edificios o sobre estructuras y artefactos sobre el suelo distintos de los edificios”, explica la memoria explicativa que acompaña a la decisión del Gobierno, “no está sujeta a permisos, autorizaciones o aprobaciones administrativas”. procedimientos, como quiera que se llamen”.

Aunque habrá excepciones. Los paneles solares no se pueden instalar libremente en todas partes. Se mantienen las restricciones a los bienes “restringidos”, los previstos en la Ley de Bienes Culturales y que, por tanto, están sujetos a licencias paisajísticas. Se exceptúan los predios y espacios declarados de gran interés público a que se refiere el artículo 136, apartado 1, letras B y C de la Ley del Patrimonio Cultural y del Paisaje, explica el informe que acompaña a la sentencia. Son villas, jardines y parques de inusitada belleza, conjuntos de objetos inmuebles que configuran una apariencia distintiva de valor estético y tradicional, incluyendo centros y núcleos históricos. Este último es un paso importante, ya que amplía los límites del “tablero libre” a los centros históricos sujetos a restricciones. El edificio de Roma, por ejemplo, se encuentra íntegramente dentro del recinto de la UNESCO. Por lo tanto, incluso los edificios sin restricciones específicas están obligados a respetar los procedimientos más largos y complejos con licencias relativas. Otro aspecto de la simplificación es que no solo se limitará a plantas pequeñas, hasta 50 kW, sino también a aquellas de mayores dimensiones, hasta 200 kW.

La norma, tal y como explica el informe del decreto, amplía la aplicación de la herramienta “Modelo Único Simplificado” para la construcción, conexión y puesta en marcha de pequeños sistemas fotovoltaicos sobre cubierta a sistemas con potencia superior a 50 kW y hasta 200 kW.

Luego viene un impulso para reducir el impacto de las facturas también en la energía fotovoltaica en la agricultura. El acceso a los incentivos se ha ampliado a las plantas “agrovoltaicas” que adoptan soluciones integradoras innovadoras mediante el ensamblaje de unidades que emanan del suelo, y también mediante la rotación de las propias unidades, para no perjudicar la continuidad de las actividades agrícolas y agropastorales. , y además permite la aplicación de herramientas de agricultura digital y de precisión. El otorgamiento de incentivos está sujeto a “la implementación simultánea de sistemas de monitoreo que permitan verificar el impacto en los cultivos, el suministro de agua, la productividad agrícola de varios tipos de cultivos y la continuidad de las actividades de las respectivas fincas”.

Su Confagricoltura aporta luces y sombras. Si bien la asociación, dice la asociación, aprecia la simplificación y el desarrollo de las fuentes de energía renovables, la medida no interfiere efectivamente con la compensación de las facturas exorbitantes de las empresas agrícolas. La organización precisa que el decreto prevé la simplificación de plantas entre 50 kW y 200 kW y sobre el proceso de licenciamiento de plantas renovables en áreas apropiadas, así como la readmisión al sistema de incentivos para otro tipo de plantas solares fotovoltaicas ubicadas en el suelo en áreas agrícolas que respeten ciertas condiciones, en particular, no ocupar más del 10% del área de la finca agrícola.