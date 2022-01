Alpha, Delta y ahora Omicron: 6 preguntas importantes respondidas a medida que aumentan los casos de COVID-19 en todo el mundo

Nota del editor de “La conversación”: El variable omicrón Desde SARS-CoV-2virus que causa COVID-19, alimenta a un Rápido aumento de casos a nivel mundial. Le pedimos a un equipo de virólogos e inmunólogos de la Universidad de Colorado Boulder que evaluara algunas de las preguntas candentes que la gente hace sobre la nueva alternativa.

¿En qué se diferencia omicron de las variantes anteriores?

Hay dos diferencias principales entre el omicron y las variantes anteriores del virus SARS-CoV-2 que surgieron a fines de 2019. Los primeros datos sugieren que los casos de omicron son más leves de infecciones causadas por la variable delta. Por otro lado, omicron es más transmisible, lo que significa que se propaga fácilmente, que las variantes anteriores. Puede ser confuso pensar en los efectos generales de un virus que es mucho más leve y también mucho más contagioso.

Cuando la variante delta se generalizó y cambió a alfa en el verano de 2021, pudo hacerlo porque era Entre un 40% y un 60% más portátil. Ahora, la variable omicron es par Más transferible que delta.

Es difícil poner números sobre qué tan transmisible es una variante más intrínsecamente que otra, porque los comportamientos humanos y las tasas de vacunación están cambiando. Estos factores, junto con la transmisibilidad, influyen en cómo se transmite el virus en una población.

En comparación con la cepa SARS-CoV-2 original, omicron contiene 72 auge a lo largo del genoma. Algunas de estas mutaciones explican las nuevas y complejas características que caracterizan a esta variante. Describimos estos cambios en la proteína espiga, una proteína de superficie importante que permite que el virus se adhiera a las células e las infecte. También es la característica principal del virus que el sistema inmunitario humano reconoce.

¿Por qué Omicron se propaga tan rápidamente?

Estudios preliminares indican que omicron es más efectivo para la reproducción en las vías respiratorias superiores, incluyendo la narizY garganta, Y Boca, que las variantes anteriores, haciéndolo más similar al virus del resfriado común. Si los datos de estos estudios preliminares corroboran, esto puede ayudar a explicar la alta transmisibilidad de los omicrones: los virus se replican en las vías respiratorias superiores. Puede propagarse más fácilmente, aunque las razones de esto no se entienden completamente.

Además, el omicrón a menudo es capaz de evadir la inmunidad existente El tiempo suficiente para que la infección comience, cause síntomas y se transmita a la siguiente persona. Esto explica el motivo de la reinfección y la vacuna. infecciones penetrantes Parece ser más común con omicron.

Estas características, y el momento de esta variante que surgió durante la temporada navideña, han llevado a un aumento extraordinario en las infecciones por COVID-19 en los Estados Unidos, así como el invierno, que ha llevado a las personas al interior, junto con fatiga epidémica, y tienes la tormenta perfecta para una transmisión rápida.

La buena noticia es que, sin embargo, las vacunas y los refuerzos de vacunas Proporciona una buena protección Contra enfermedades graves y hospitalización. Pero dada la cantidad actual de casos, eso todavía significa muchas enfermedades, hospitalizaciones y muertes en las próximas semanas.

¿Podría un omicrón acercar a una población a la inmunidad colectiva?

la inmunidad de grupo Ocurre cuando suficientes personas tienen inmunidad a un virus que ya no se propaga bien. Solo es posible cuando se cumplen dos condiciones. Primero, una gran parte de la población debe vacunarse o recuperarse de una infección previa. En segundo lugar, una vacunación o infección previa debe conferir inmunidad suficiente para prevenir o retrasar una infección futura. ¿Serán suficientes las campañas de vacunación, combinadas con la propagación de la infección por oomicron, para vacunar al rebaño?

Tres problemas mantienen la esperanza de inmunidad colectiva a largo plazo después de Omicron. La primera es que la inmunidad disminuye naturalmente con el tiempo, independientemente de si fue causada por una vacuna anterior o por una infección. Todavía no está claro cuánto tiempo después de que persiste la infección o la vacunación contra este virus, porque el SARS-CoV-2 solo lleva dos años infectando a los humanos. En última instancia, los estudios controlados podrán determinar esto.

En segundo lugar, los niños menores de 5 años aún no son elegibles para las vacunas contra el COVID-19 y todos los días nacen niños susceptibles. Por lo tanto, hasta que todos los grupos de edad sean elegibles para la vacunación, es probable que haya transmisión continua en los niños.

Y tercero, no podemos descartar que nuevas variantes puedan escapar a la inmunidad existente. como he mostrado omicronLa infección con una variante no garantiza la protección contra la infección con futuras variantes.

Juntos, estos tres factores sugieren que incluso si una parte suficientemente grande de la población se recupera de omicron, la inmunidad colectiva a largo plazo es poco probable. Estas son las mismas razones por las que los humanos nunca logran una inmunidad colectiva a largo plazo contra la influenza y tienen que recibir una nueva vacuna contra la influenza cada año.

Es importante recordar que con todas las variables hasta el momento, la mayoría de las personas que han sido hospitalizadas con COVID-19 no vacunado. Esto demuestra que las vacunas son una herramienta eficaz para reducir la gravedad de la enfermedad y pueden ser beneficiosas incluso frente a nuevas variantes.

¿De dónde vienen nuevas variantes como Omicron?

Cuando los virus hacen más copias de sí mismos dentro de las células humanas, cometen errores en este proceso, mutaciones, que cambian su código genético. La mayoría de estas mutaciones no serán beneficiosas para el virus. Sin embargo, en algunos casos, el virus gana el premio gordo de una o más mutaciones beneficiosas que alimentan su propagación en la población. La variante alfa tiene algunas mutaciones en la proteína espiga que produjo. Más facilidad para que los virus infecten las células. La variante delta contiene mutaciones adicionales La propagación del virus ha mejorado.. Omicron, con su asombroso número de mutaciones, es realmente extraño. Es raro que el coronavirus acumule rápidamente tantas mutaciones en su genoma.

Los orígenes de Omicron aún no se comprenden bien. Una teoría predominante es que una persona inmunodeprimida contrajo el coronavirus por Un período prolongado de tiempo, Lleva a Evolución viral acelerada. Otra teoría Se especula que el omicrón podría haber evolucionado en otras especies animales y luego volver a infectar a los humanos. Alternativamente, el omicron podría haber evolucionado gradualmente hasta convertirse en un sitio pobre. Secuencia de vigilancia. Queda mucho por entender sobre los factores que llevaron a la aparición de esta variante altamente mutada.

¿Podría el omicron mutar para ser más letal?

Las variantes que salieron a la luz lo hicieron porque contenían mutaciones beneficiosas del coronavirus. Básicamente, estamos presenciando la evolución darwiniana, la supervivencia del más apto, en tiempo real. Las variantes con mutaciones beneficiosas, como las que proporcionan escape de anticuerpos o tiempos de incubación más cortos, están reemplazando rápidamente a sus predecesores menos aptos.

Lo más importante que hay que recordar sobre la evolución de los virus es que la selección natural favorece las variantes que se propagan mejor que otras especies. La buena noticia es que las variantes que son más patógenas, o peligrosas, tienen menos probabilidades de propagarse bien. Esto se debe a que las personas que se sienten particularmente enfermas tienden a autoaislarse naturalmente, lo que reduce la posibilidad de transmitir el virus.

La buena noticia también es que, debido a que la infección es una variable Proporciona inmunidad parcial a otros., la rápida difusión de omicron condujo a la rápida disminución de delta.

En este punto, se espera que todas las nuevas variantes se generalicen, las llamadas variables preocupantes – Seguirá siendo altamente transmisible.

¿Qué pasa con la exageración sobre “deltacron” y “flurona”?

A principios de enero de 2022, investigadores en Chipre informaron casos del virus COVID-19 que contenían secuencias omicron y delta ., apodado “deltacron”. Sin embargo, otros estudiosos especulan que esto no es más que un archivo contaminantes de laboratorio Una muestra de omicrón contaminada con delta. Si bien se necesitan más detalles, a partir de ahora, no hay razón para preocuparse por este híbrido potencial porque no se ha observado con tanta frecuencia.

Y en las últimas semanas Apareció el término “Florona”, refiriéndose a una persona infectada con el virus de la influenza y el virus Corona al mismo tiempo. Aunque es raro, situaciones como esta ocurren, y es importante que reduzca su riesgo al recibir la vacuna contra la gripe y el COVID-19. Pero es importante tener en cuenta que Florona no es una nueva mezcla de los genomas de la gripe y el coronavirus, lo que hace que el término sea un nombre inapropiado.

escrito por:

Sarah Sawyer es profesora de biología molecular, celular y del desarrollo en la Universidad de Colorado Boulder.

Arturo Barbaciano Guerrero – Postdoctoral Fellow en Virología, Universidad de Colorado Boulder

Cody Warren – Becario postdoctoral en virología e inmunología, Universidad de Colorado Boulder

Este artículo fue publicado por primera vez en Conversacion.