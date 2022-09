Allegri lo arriesga todo contra su mentor

El CEO lo trajo a Milán para darle un empujón a su carrera: Ahora el entrenador de la Juventus juega el papel del futuro en la casa de quienes lo descubrieron

Si la vida es un círculo, entonces los deportes. max alegri Se puede cerrar directamente en frente de quien lo hizo despegar. De Galiani En Galliani, la zancada fue larga y bien estirada, coloreada por varios trofeos ‘rossobianconeri’, por dos de los campeones (Perdido) y de un relato cada vez mayor que lo llevó a considerarlo Uno de los mejores técnicos de la zona. El problema es que incluso en las cotas más altas, tarde o temprano, sigue la bajada y el camino del “cortomusista” no parece exactamente a la altura del Everest. Todo lo contrario: actualmente sus precios son muy volátiles y su popularidad está en declive.

Lo cierto es que el domingo, el MonzaMax, para cerrar el círculo de la brillante carrera del Sr. Max podría ser el mismo hombre que lo puso en órbita y lo atrapó de Cagliari Para prolongar la larga lista de apuestas técnicas ganadas Sake de arroz Y seguir con diferentes fabio capello o Alberto Zaccheroni. Allegri era en esos años un entrenador moderno y en ciernes, saltaba de la isla feliz a las puertas del Duomo sin ser devorado por el Milán a beber, como afición, sabía quemar entrenadores y jugadores con los feroces caníbales. de la pelota Allegri hoy es un técnico experimentadotal vez incapaz de actualizarse en dos años de purgatorio, Definitivamente en problemas como nunca antes. Fuera de competición, fuera de moda, casi fuera de juego, al menos en Europa.

Encuéntralo de nuevo en Monza Adriano Galiani, con quien la relación se ha mantenido más que amistosa, podría ser una oportunidad para dar otro paseo por la alfombra voladora de la celebridad o la última parada en la marcha que su gente, la Juventus, quisiera cerrar ayer, considerando que hoy es el momento. Ya es demasiado tarde. Quién dice eso Su posición en la Juventus es más que estableDice una gran mentira. Porque una cosa es cuestionar dinero inexistente y entrenadores que, para citar Arrivabene, “¿Tu pagas?”. No oler el ambiente del cuadro es diferente, o más aún, en el vestuario que en cierto modo da la sensación de que el técnico está fuera de servicio. “Todos Juntos” fue anunciado a través de las redes sociales por juventus A raíz de la terrible derrota contra benfica En ese sentido, tiene aire desde la última brazada para intentar mantenerse a flote más que un nado seguro. Lo mismo ocurre con lo que se viene desde Turín en estas horas sobre el futuro artístico de la Juventus. Allegri no arriesga, está bien, pero ¿y si empata o pierde en Monza? Y antes de la última parada disponible para cambiar de cartel un poco antes de poner rumbo al Mundial. En otras palabras, “si no es ahora, ¿cuándo?” Con la gestión de la Juventus, o parte de ella, quién opina de zerby Y las masas lo exigen Pablo MonteroComo si bastara con vacunar a la Juventus con un trozo de acero inoxidable y fuerte para solucionar todos los problemas.

En definitiva, el círculo de la vida deportiva de Allegri vuelve a partes de Adriano Galliani como si todo fuera una cuestión. Nadie sabe la respuesta, pero lo cierto es que se trata de patadas. A la crisis, a la carrera o simplemente al fútbol.