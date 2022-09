Algunas tiendas incluso lo están regalando – Nerd4.life

caída de babiloniaComo ya informamos, los servidores se cerrarán y, como resultado, GameStop USA comenzó a eliminar el juego de las tiendas. Ahora, sin embargo, encontramos que algunas tiendas están listadas Dar el juego a quien lo pidaPorque ya no tiene ningún valor.

a través de algunos Informes de Twitteren respuesta a una cuenta de Cheap Ass Gamer, los usuarios informan que intentaron preguntar en su GameStop de la zona si era posible llevarse una copia (o más) de Babylon Fall a casa y la respuesta parece haber sido positiva.

Al mismo tiempo, hay usuarios que afirman que después de preguntar, les han dicho que ya se enviaron todas las copias o que este sitio en particular no se ha dado por vencido con el juego. Entonces parece uno Selección de empleados/gerentes individuales, en lugar de enrutar toda la cadena. Además, los informes provienen del extranjero, por lo que no sabemos cómo se manejan en Italia.

caída de babilonia Ha sido un fracaso desde D1. El juego de Square Enix y Platinum Games ha tenido críticas muy negativas y el número de jugadores en PC ha bajado drásticamente, llegando incluso a un usuario en un momento dado: al ser un juego centrado en el cooperativo online, no es bueno.

Por último, os dejamos con los detalles del cierre del servidor de Babylon’s Fall.