Alfa Romeo Giulia prueba ficha técnica, opiniones y dimensiones 2.2 Turbo 209 CV Italian Tribute Q4

En nombre del tricolor

Banda ancha Alfa Romeo Se renueva con preparación. saludo italiano Para el crossover mediano Tonale, el SUV Stelvio grande y el sedán clásico Julia Objeto de prueba. Esta configuración está disponible con todos los motores (excepto el híbrido suave de 1,5 litros y 131 CV y ​​el diésel Tonale de 1,6 litros) y está destinada a complacer, con Descripción especialmente Atleta, el país en el que se construyeron estos tres modelos. No es de extrañar que se centre en sólo tres colores de carrocería: verde, blanco o rojo.

Otros aspectos distintivos de Homenaje italiano a Alfa Romeo Es negro para el techo (que también se puede abrir en el Tonale) y para las carcasas de los retrovisores, estas últimas decoradas con Tricolor. Tampoco faltan las llantas pulidas de 19 o 20 pulgadas y las pinzas de freno rojas firmadas por Alfa Romeo. En el Tonale, los arcos de los guardabarros y los faldones cortos también cambian de color: a diferencia de las otras versiones (que son negras), en esta nueva versión son del mismo color que la carrocería (también se ha añadido una nueva franja retroiluminada en el lado derecho del salpicadero). El mismo color sólido también para el Stelvio que ya presentó en el pasado.

Hilo rojo

Incluye personalización del habitáculo de todos los Alfa Romeo Tributos i italianos. Tapicería de cuero negro Los asientos (así como el tablero) tienen costuras rojas y la sección central está perforada para dejar al descubierto la tela roja subyacente. En los reposacabezas están bordados el logo de la empresa, el tricolor y las palabras Tributo Italiano. En el caso del Giulia y Stelvio, se han añadido acabados en aluminio en el salpicadero, el túnel y los paneles de las puertas.

Por lo demás, el habitáculoHomenaje italiano a Alfa Romeo Giulia Sigue a las otras versiones, con un diseño clásico, acabados de alta calidad y un eficaz sistema multimedia, pero no es la más moderna: la pantalla de 8,8 pulgadas integrada en el salpicadero es más bien pequeña y alejada del conductor. Con la actualización de hace poco más de un año, hace su debut un tablero digital rico y claro, con tres configuraciones para elegir. Hay un buen espacio disponible para los pasajeros, mientras que la forma del sofá y la presencia de un túnel en el suelo dejan poco confort para el quinto pasajero sentado en el medio. El maletero, de fácil acceso desde el portón trasero, tiene capacidad para una berlina de 464 cm de longitud media.

Casi todo es estándar.

El Alfa Romeo Tributo Italiano ya está a la venta con un rico equipamiento de serie y precios a partir de 50.150 euros para el Tonale y desde 64.950 euros para el Stelvio. En los detalles,Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Tributo italiano Q4 Para pruebas con 211 CV y ​​tracción total cuesta 63.850€. Otra versión diésel, con el mismo motor pero de 160 CV conectado sólo a las ruedas traseras cuesta 58.850 euros, mientras que el 2.0 turbo de gasolina de 280 CV y ​​tracción total cuesta 66.350 euros. Entre otras cosas, el equipamiento de serie incluye el ajuste eléctrico de los asientos (incluida la zona lumbar), la suspensión controlada electrónicamente y un sistema de sonido mejorado con 14 altavoces del especialista Harman Kardon. único Mi elecciónPaquete Tecno (1.500 euros) con dispositivo antirrobo y conducción semiautónoma.

Graciosa y divertida

Aunque ya no es pequeño (está en escena desde 2016), el Alfa Romeo Giulia sigue siendo un coche especialmente satisfactorio de conducir: se mueve muy rápido en las curvas. Naturaleza y agilidadCambia rápidamente de dirección, lo que siempre infunde confianza al conductor. No hace falta mucho para conocer el coche, gracias a la respuesta 'honesta' de la dirección, directa, precisa y no innecesariamente pesada (aunque el radio de giro es grande). en casoAlfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Tributo italiano Q4 El SUV garantiza un agarre adecuado y el turbodiésel tiene un buen agarre, empujando con decisión pero con suavidad.

En las pruebas, la insonorización parecía mejor que en el pasado, pero el sonido del motor diésel sigue siendo claro. El cuatro cilindros está bien afinado. Caja de cambios automática Con convertidor de par: las ocho marchas se seleccionan con suavidad y sin vacilaciones. También ofrece un modo manual con levas de aluminio largas y ergonómicas detrás del volante. El modo de conducción dinámica se selecciona mediante el mando situado en el túnel, El coche se vuelve más receptivo.El motor responde mejor y la suspensión se vuelve más rígida, pero no hasta el punto de torturar la espalda (pero se puede suavizar presionando un botón). Presione el freno y el pedal tendrá un recorrido corto. En las pruebas realizadas en carreteras de montaña y en autopistas, con un excelente comportamiento, el ordenador de a bordo indicó una media de unos 13 km/l.