Alerta de terremoto lunar: la luna se está reduciendo, provocando deslizamientos de tierra y vibraciones sísmicas

El nuevo documento identifica posibles lugares de aterrizaje para la misión Artemis que son particularmente vulnerables a terremotos y deslizamientos de tierra.

La circunferencia de la luna de la Tierra se ha reducido en más de 150 pies, a medida que su núcleo se ha enfriado gradualmente durante los últimos cientos de millones de años. De la misma manera que una uva se arruga cuando se encoge hasta convertirse en una pasa, la luna también se arruga cuando se encoge. Pero a diferencia de la piel flexible de las uvas, la superficie de la luna es quebradiza, lo que provoca que se formen imperfecciones donde las partes de la piel chocan entre sí.

Terremotos lunares y exploración humana.

Un equipo de científicos ha descubierto evidencia de que esta contracción continua de la Luna ha provocado una notable deformación de la superficie en la región antártica, incluidas áreas donde… NASA Propuesto para aterrizajes tripulados de Artemis III. Debido a que la formación de fisuras causada por una Luna cada vez más pequeña suele ir acompañada de actividad sísmica como terremotos lunares, los lugares cercanos o dentro de estas zonas de fisuras podrían plantear riesgos para futuros esfuerzos de exploración humana.

En un nuevo artículo publicado en Revista de ciencia planetariaEl equipo vinculó un grupo de fallas en la región del polo sur de la Luna con uno de los terremotos lunares más fuertes jamás registrados. Sismógrafos Apolo Desde hace más de 50 años. Utilizando modelos para simular la estabilidad de las pendientes de la superficie en la región, el equipo descubrió que algunas áreas eran particularmente vulnerables a deslizamientos de tierra provocados por temblores sísmicos.

La naturaleza y los peligros de los terremotos lunares.

Tomás R. dijo: “Nuestros modelos sugieren que los terremotos lunares poco profundos capaces de generar fuertes temblores de tierra en la región antártica probablemente se deban a eventos de deslizamiento en fallas existentes o a la formación de nuevas fallas de cabalgamiento”, dijo el Dr. Waters, autor principal del estudio. Científico emérito de la Universidad de Harvard. Centro de Estudios Planetarios y de la Tierra del Museo Nacional del Aire y el Espacio. “La distribución global de las fallas de empuje emergentes, su capacidad para ser activas y el potencial de que se formen nuevas fallas de empuje a partir de la contracción global en curso deben tenerse en cuenta al planificar la ubicación y la estabilidad de los puestos de avanzada lunares permanentes”.

Los terremotos lunares poco profundos ocurren cerca de la superficie de la Luna, a sólo cien millas aproximadamente de profundidad en la corteza terrestre. Al igual que los terremotos, los terremotos lunares poco profundos son causados ​​por fallas en el interior de la luna y pueden ser lo suficientemente poderosos como para destruir edificios, equipos y otras estructuras hechas por el hombre. Pero a diferencia de los terremotos, que tienden a durar sólo unos pocos segundos o minutos, los terremotos lunares poco profundos pueden durar horas e incluso una tarde entera, como el terremoto lunar de magnitud 5,0 registrado por la Red Sísmica Pasiva Apollo en la década de 1970, y que el equipo de investigación vinculado a la Sísmica. Una colección de errores descubiertos recientemente por la nave espacial Lunar Reconnaissance Orbiter.



Simulación del movimiento del suelo resultante de un terremoto lunar poco profundo ubicado cerca del polo sur de la Luna. Se esperan temblores de tierra de fuertes a moderados a una distancia de al menos 40 km de la fuente. Crédito: Nicholas Schmir, Universidad de Maryland

Según Nicholas Schmer, coautor del artículo y profesor asociado de geología en la Universidad de Maryland, esto significa que los terremotos lunares poco profundos podrían destruir hipotéticos asentamientos humanos en la Luna.

“Se podría pensar que la superficie de la Luna está seca y cubierta de grava y polvo. Durante miles de millones de años, la superficie ha estado expuesta por asteroides y cometas, y los fragmentos angulares resultantes son constantemente expulsados ​​por los impactos”, explicó Shamir. Como resultado, el tamaño del material de la superficie reelaborada puede variar desde el tamaño de una micra hasta el tamaño de una roca, pero todo muy poco compacto. Los sedimentos sueltos hacen muy posibles vibraciones y deslizamientos de tierra.

Los investigadores continúan mapeando la luna y su actividad sísmica, con la esperanza de identificar más sitios que puedan representar un riesgo para la exploración humana. Las misiones Artemis de la NASA, que están programadas para lanzar su primer vuelo tripulado a fines de 2024, esperan eventualmente establecer una presencia a largo plazo en la Luna y eventualmente aprender a vivir y trabajar en otro mundo a través de observatorios, puestos de avanzada y asentamientos en la Luna.

Preparándose para las misiones Artemisa

“A medida que nos acercamos a la fecha de lanzamiento de la misión Artemis tripulada, es importante mantener a nuestros astronautas, equipos e infraestructura lo más seguros posible”, dijo Shamir. “Este trabajo nos ayuda a prepararnos para lo que nos espera en la Luna, ya sean estructuras de ingeniería que puedan resistir mejor la actividad sísmica lunar o proteger a las personas de áreas realmente peligrosas”.

El artículo del equipo fue publicado en Revista de ciencia planetaria El 25 de enero de 2024.

