Al pagar la diferencia, puede ir a los principales dominios en cualquier momento – Nerd4.life

Los suscriptores que quieran pasarse a las bandas superiores de la nueva PlayStation Plus, empezando por el dominio base o segundo, podrán hacerlo fácilmente pagando la diferencia de precio. La confirmación provino de la propia Sony en un correo electrónico enviado a los usuarios de Plus informándoles del próximo cambio de suscripción.

La empresa japonesa aclaró tras confirmar que las antiguas suscripciones se migrarán automáticamente a nuevas suscripciones y que tras la migración la nueva suscripción estará disponible por el periodo ya pagado:En cualquier momento, puede actualizar fácilmente a un plan superior, que ofrece más beneficios. Para ello, deberá pagar la diferencia de precio entre su plan actual y el nuevo plan, ajustado por el tiempo restante de su suscripción.“

Veamos otro precio adjuntar Y hagamos un cálculo rápido:

PS Plus Essential: 8,99 € al mes / 24,99 € durante tres meses / 59,99 € al año

PS Plus Extra: 13,99 € al mes / 39,99 € durante tres meses / 99,99 € al año

PS Plus Premium: 16,99 € al mes / 49,99 € durante tres meses / 119,99 € al año

Supongamos que alguien se suscribió durante un año a PS Plus Essentials y después de tres meses quiere actualizarse a PS Plus Premium. Por tanto, dados los nueve meses restantes de suscripción y la cantidad ya pagada, la diferencia debería ser de unos 45 euros. Sin embargo, imaginemos que el conteo lo hará automáticamente el sistema y que no necesitarás el contador cada vez que quieras cambiar el rango.