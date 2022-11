Aise.it – ​​​​Agencia internacional de prensa extranjera

Ciudad de México \hielo\ — “Sucedió anoche (8 de noviembre para los que leen, Ed) en el jardínInstituto Cultural Koyokan Celebracion Día de la Unidad Nacional y las Fuerzas Armadas Italianas, que ocurre cada 4 de noviembre y se estableció en 1919 después de la victoria en la Primera Guerra Mundial. Informa sobre este evento el periódico bilingüe de la comunidad italiana en México punto de encuentro.mx.

“En presencia del Gral. P. Hernán Cortés Hernández, Gral. Edgar Salvador Rodríguez Franco, Gral. D. Luis Rodríguez Puccio, Contralmirante Vicente Andrade Morales, Director de Áreas Técnicas y de Investigación, Gral. Cantillo, Oficial DA Mauricio y Defensa Cooperación, Agregado Naval, Capitán Marco Bagni, Agregado de Aviación, Coronel Emanuele Spicolone y representantes del sector empresarial y de la sociedad civil,Embajador de Italia, Luigi Di ChiaraDio un breve discurso.

“En el último año y medio han venido a México muchas delegaciones militares italianas. Quiero subrayar la participación en los dos últimos años de la independencia y los aniversarios de la Revolución Mexicana, así como recordar el honor otorgado por el presidente López Obrador a General Roberto Riccardi, el primer reconocimiento al más alto nivel, el Águila Azteca Al ciudadano extranjero También quiero recordar a la delegación del Comando General de Carabinieri, quienes participaron en la ceremonia de firma de un importante memorando de entendimiento con la Guardia Nacional Mexicana en mayo pasado, tenemos un programa de negociaciones de alto nivel, un plan integral de cooperación militar, especialmente para el bienio 2022-2023, que son más de veinte alianzas entre Italia y México. ”.

“Profundizando en la relación entre Carabinieri y Guardia Nacional, quiero subrayar que es un vínculo fuerte y sincero. El Comandante de la Guardia Nacional, General Rodríguez Puccio, y el Comandante General de Carabinieri, General Theo Luci, hemos suscrito un importante convenio, que nos compromete a una cooperación aún más intensa.” Esta primera área donde comienza la cooperación es la preservación del patrimonio cultural, un aspecto muy importante de la acción y visión del gobierno federal mexicano. Los italianos estamos muy orgullosos de haber elegido a los Carabinieri de la Guardia Nacional Mexicana como uno de los principales modelos para crear un batallón de patrimonio cultural en México”.

“La oportunidad de colaboración más reciente fue un curso de capacitación organizado para ayudar a refinar la estructura de este escuadrón”, recordó. “Este es el primer paso hacia la implementación del MoU, que sin duda es una herramienta muy importante para la cooperación bilateral también en otros campos”.

“Ciertamente se explorarán nuevas oportunidades de trabajo conjunto durante la visita del general Theo Luci, que lamentablemente tuvimos que posponer debido a la formación del nuevo gobierno italiano, y que será reprogramada en los próximos meses”, continuó. “También me gustaría señalar la excelente cooperación entre la Armada de Italia y la Armada de México. Participamos con gran placer en las celebraciones del Bicentenario de la Armada en Veracruz el año pasado, asistiendo a la ceremonia de cadetes cada año como un regalo tradicional de nuestra Armada. Queremos fortalecer esta cooperación, por ejemplo, con nuestros maravillosos barcos escuela Amerigo Vespucci y Cuauhtémoc, que con acciones combinadas es sin duda uno de los veleros más bellos del mundo.

“También aprovecho para agradecer a la Marina por su muy apreciada participación cada año en el acto conmemorativo de la llegada del primer vapor de inmigrantes italianos, se facilitó una embarcación para recrear el evento”, agregó.

“Amigos, la importancia de las Fuerzas Armadas como instrumento de paz y apoyo a la sociedad quedó resaltada durante la extraordinaria labor que realizaron en Italia y México en la lucha contra el Covid y en situaciones de desastres naturales. . En el momento histórico actual, Rusia guerra de agresión contra Ucrania: un conflicto incomprensible, no provocado, que viola los principios más básicos del derecho internacional. viola y representa una grave amenaza no solo para la seguridad de Europa, sino también para la seguridad del mundo entero. Un ejército leal y organizado aparato en el que se puede confiar para proteger la paz de las naciones y aliados aún se destaca. El potencial para la cooperación entre nuestras respectivas fuerzas armadas es muy significativo. En el contexto de la creciente cooperación militar bilateral, los anuncios más importantes en el futuro estoy seguro de que será este espíritu de cooperación y amistad para todos Deseo celebrar con alegría el Día de la Unidad Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¡Viva Italia y viva México! ”, concluyó Di Chiara. (hielo)