De visita en México, final en Nueva York

Más de dos años desde el inicio Copa del Mundo 2026 En tres países de América del Norte, America, Canadá Y MéxicoEl fifa Se ha hecho oficial Calendario de competición Por primera vez en la historia participan 48 selecciones nacionales. Empecemos poco a poco Estadio Aztecahacer Ciudad de MéxicoEsto la convertirá en la primera sede en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo. Jueves 11 de junio de 2026Al mismo tiempo el La final se llevará a cabo el domingo 19 de julio en Nueva York, Nueva Jersey..

Calendario de la Copa Mundial 2026: ciudades para los países anfitriones

Los tres anfitriones jugarán sus tres partidos de la fase de grupos en casa. Canadá comenzará el viernes 12 de junio de 2026 en TorontoAl mismo tiempo el Estados Unidos desde Los Ángeles. México será uno de los protagonistas del partido inaugural en el Estadio Azteca. Ciudades seleccionadas por los organizadores para otros partidos de la fase de grupos de las selecciones anfitrionas Guadalajara, vancouver Y seattle.

Nueva Jersey fue elegida para la final. Miami acogerá la final por el 3º y 4º puestocuando dallas Y Atlanta Serán sistema semifinal, todos sus escenarios principales para la Copa del Mundo serán en Estados Unidos. Además, Dallas será la ciudad sede de la mayor cantidad de juegos del torneo (nueve).

El programa transmitido el domingo por la noche en Italia garantiza su cumplimiento Tres días de descanso para los equipos Durante 103 de los 104 partidos del torneo. Se jugarán la mayoría de los partidos. Tres áreas regionalizadas (Este, Centro y Oeste) para reducir el movimiento de equipos y aficionados.

Calendario del Mundial 2026 – Fase de grupos

allá Día de iniciación Mundial 2026, jueves 11 de junio, pronosticó dos juegosOtro se llevará a cabo en la capital del país, incluida la ceremonia de apertura de México. Guadalajara. allá Segundo día predice dos juegos respectivamente incluir yo Organizado por Canadá (Toronto) Y Estados Unidos (Los Ángeles).

Las últimas cuatro jornadas de la fase de grupos contarán con Seis juegos al día. Los partidos del mismo grupo se jugarán simultáneamente. Todo Otros días de la fase de grupos ellos predicen Cuatro partidos por día en cuatro horarios de inicio diferentes. Los emparejamientos de los partidos y los horarios de inicio se confirmarán después del sorteo, que se espera que tenga lugar a finales de 2025, momento en el que se espera que esté finalizada la lista de 36 equipos clasificados.

Esta es la opinión del presidente de la FIFA. Gianni Infantino: «Una Copa Mundial de la FIFA cada vez más inclusiva e impactante ya no es un sueño sino una realidad 104 juegos en 16 estadios de última generación en Canadá, México y Estados Unidos. Desde el partido inaugural en el icónico Estadio Azteca hasta la espectacular final en Nueva York, Nueva Jersey. Los jugadores y los aficionados están en el centro de nuestra extensa planificación para este emocionante torneo. Me gustaría agradecer a nuestros tres países y 16 ciudades por su continuo compromiso de albergar una Copa Mundial que no sólo establecerá nuevos récords sino que dejará un legado imborrable.».