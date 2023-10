Adrián Carámbula: Skyball, objetivo para el Mundial de Voleibol de Playa 2023 en México y los Juegos Olímpicos de París 2024

El secreto de Adrián Carámbula: “Para ser competitivo no basta con ser mediocre”

¿Tener más de seis pies de altura y jugar voleibol de playa? Puede. Se especial.

“Sé que no es normal medir 1,81 my jugar a este nivel. No soy rápido ni siquiera flaco, así que lo sé. Representar a una comunidad más grande”.

“Muchos se ven en mí, Me ven como un jugador que da confianza a los más jóvenes.”.

Carambola ha cultivado esa creencia Playas de Miami Luego llévalo a los Juegos Olímpicos con Italia, una Río 2016 Tiene Tokio 2020.

Dos etapas extraordinarias en las que reveló al mundo su Skyball. Un saque muy alto, casi vertical, pero que al aterrizar se va hacia el otro lado de la pista, obligando al rival a hacer una lectura compleja de la recepción.

“Hace que el oponente pierda el ritmo, pierde la noción de hacia dónde pasar el balón en el campo, por lo que mi compañero puede posicionarse mejor en el bloqueo”.

Aunque aprendió observando a otros jugadores, Caramboula tiene una marca personal: “Algunas personas en Estados Unidos sacan así, tal vez no con el mismo estilo, con efecto. Ahora lo domino y no. En el juego, bajo presión, sale.”

Ningún entrenador se lo prohibió, al contrario: “No, porque a este nivel, para ser competitivo, saben que tengo que ser diferente. Ser normal no es suficiente, así que trato de ser fuerte con mi identidad”.

“Sé quién soy en el campo, soy un jugador creativo, Utiliza la intuición y pide a su pareja que le eche una mano siempre que sea posible.