La complicada relación entre la reina Isabel y Maradona

La mayoría de los aficionados al fútbol están de acuerdo en eso. Diego Armando Maradona Se convirtió en el ídolo de Argentina cuando marcó dos goles contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. No es que El Pip de Oro sorprendiera a todos con uno de los goles más bonitos de la historia del fútbol. mano de dios Pero después de todo él los creó. Guerra Malvinas. Hace cuatro años, el conflicto enfrentó a Argentina contra el Reino Unido y finalmente fue ganado por el Ejército de Londres. “Ganamos para los argentinos, para Malvinas”, Maradona había dicho patrióticamente en ese momento. A pesar de su animosidad hacia los ingleses, Diego pudo desarrollar una amistad sincera con ellos con el tiempo. Reina Elizabeth.

Propuesta de la reina Isabel

Soberanía en 2015 preguntó el ex campeón Embajador de “Fútbol por la Unidad” para América Latina, una organización apoyada por la corona británica y que apoya a jóvenes desfavorecidos a través del deporte. Una propuesta que el ex del Napoli aceptó feliz. “Quiero felicitar a la Reina y al Parlamento. Que la gente sepa que acepto de todo corazón el trabajo que me han dado”.Maradona dijo en un mensaje de video. “Los niños estarán bien cuidados por mí. Agradezco su confianza en mí. Trabajaremos para cambiar todo lo que nos divide. Superaremos las barreras de los prejuicios”, Cinco años después se sumó el futbolista desaparecido.