Adam Silver abre el nacimiento de una franquicia en México

Antes del partido entre San Antonio Spurs y Miami Heat en la Ciudad de México, el comisionado de la NBA adams Viernes Dijo que había una gran posibilidad de construir una franquicia en la ciudad.

“Ciertamente es posible”, dijo Friday. “No tengo un cronograma preciso en términos de expansión, pero no hay duda de que con el tiempo vamos a mirar seriamente a la Ciudad de México”.

A partir de 2019, los Capitanes de la Ciudad de México, una franquicia de la NBA GLeague, ya jugaron en México.

También habló sobre el plan de expansión de la corporación Marca TatumComisionado Adjunto de la NBA.

“La expansión no está actualmente en la agenda, pero si decidimos expandirnos tarde o temprano, la Ciudad de México sin duda será una de las ciudades a considerar, junto con otras ciudades muy grandes e importantes de América del Norte. Uno de los mayores desafíos es la Lo más importante en la expansión internacional siempre son los viajes y las instalaciones, pero la Ciudad de México tiene una instalación de clase mundial, la Arena CDMX, donde hemos jugado nuestros partidos y jugado nuestros “partidos globales” en México. El hogar de la G League también es los capitanes de los equipos, así que eso no es un problema. Y viajar no es un problema. Es un vuelo muy corto para muchos de nuestros equipos, especialmente los de Texas, Florida y Nueva Orleans. Es un vuelo corto desde Arizona. Entonces, todos estos son aspectos que debemos considerar y por estas razones debe considerarlo. Pero, repito, no es una proposición inmediata en este momento.