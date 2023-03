Activision: el “comportamiento decepcionante” de Sony no dañará la relación, dice el CEO Bobby Kotick

Bobby Kotick, director ejecutivo actual, Inc. Ventisca de Activisiondijo en un correo electrónico enviado a su personal sony playstation Se mantendrán firmes, a pesar de que la compañía japonesa los tiene ‘Comportamiento decepcionante’ En un esfuerzo por evitar la adquisición de Microsoft.

En particular, Kotick señala las preocupaciones sobre las acciones de Sony en la CMA, según las cuales Microsoft podría hacer versiones con errores o subóptimas de Call of Duty en las consolas de PlayStation, y al hecho de que la compañía japonesa aparentemente no parece interesada en un acuerdo con el gigante de Redmond pero solo para evitar que la opa se concretara.

“Todos sabemos que nuestros ávidos jugadores serán los primeros en responsabilizar a Microsoft por cumplir sus promesas de contenido y calidad iguales (para las diferentes versiones de Call of Duty)”, dijo Kotick en el correo electrónico publicado en las páginas de VGC. “Y quienquiera que trabaje tan duro para hacer los mejores juegos en nuestra industria se preocupa tanto por nuestros jugadores por lanzar malas versiones de nuestros juegos”.

“Sony ha admitido que no están realmente preocupados por el acuerdo de Call of Duty, solo quieren evitar que se produzca nuestra fusión. La actitud de Sony afecta nuestra relación a largo plazo”.

“Los aficionados a PlayStation saben que continuaremos ofreciendo los mejores juegos posibles en las plataformas de Sony, como hicimos cuando se lanzó PlayStation”, concluyó Kotick.

El correo electrónico del CEO de Activision Blizzard también incluye una actualización sobre el estado de la adquisición por parte de Microsoft, donde dice que se han superado obstáculos importantes recientemente, probablemente refiriéndose a las declaraciones de la CMA de que la maniobra no dañaría el mercado de consolas ni a Sony.