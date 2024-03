“Accidentalmente pagué el hotel con la tarjeta de crédito de la empresa, ¿qué debo hacer?”

Hoy en día lo llamamos trabajo inteligente, que en Italia se suele traducir como trabajo activo, pero en realidad se suele denominar trabajo desde casa. Ver este patrón propagarse debido a la emergencia de Covid ha sido una experiencia esclarecedora para muchos empleados por varias razones, por ejemplo, ahorrar tiempo en los desplazamientos hacia y desde el trabajo y la oportunidad de disfrutar de las comodidades de su propio hogar.

Sin embargo, algunos empleados deciden alejarse significativamente de ese hogar y de la definición de trabajar desde casa y viajar a lugares lejanos y exóticos en compañía de su confiable computadora portátil. Mentiras. la chica estaba dentro MéxicoEn un resort todo iba bien, hasta que cometió un error: pagar el albergue en el que se alojaba con su tarjeta de empresa en lugar de con su tarjeta personal.

A pesar de la alta prevalencia del trabajo inteligente, las empresas a menudo no están expuestas a este cambio y la razón suele ser que pierden la oportunidad de monitorear constantemente el estado de sus empleados y la forma en que emplean su tiempo. Aunque los trabajadores han respondido señalando la necesidad de sustituir el trabajo por horas por un trabajo basado en objetivos, este cambio está lejos de terminar.

Quizás por esta razón, Lies no quiso informarle a su jefe que estaba trabajando desde un resort en México y no desde su casa. Sin embargo, no habría sido un problema si no hubiera cometido un error: al pagar el alojamiento, utilizó accidentalmente la tarjeta de la empresa.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, la niña diseña su rostro, lo pinta con una expresión de preocupación, y luego, en la pantalla de una computadora, paga. Arriba, escribe: “¿Cómo le explico a mi gerente que accidentalmente cargué a mi tarjeta de crédito el importe de mi habitación de hotel sin saber que estaba trabajando de forma remota desde México?” Si bien algunos usuarios encuentran divertido el tema, hay quienes señalan irónicamente que publicar mensajes en las redes sociales es la mejor manera de hacerlo.

© Todos los derechos reservados

Lee el artículo completo

mañana