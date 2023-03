¡Sayonara caminando para los japoneses! Vuelve a ganarle a México. ¡Final WBC USA-Japón! | manía del béisbol

Esta semifinal épica entre México y Japón vio la victoria en las rondas finales, especialmente con jugadas emocionantes desde la caja de bateo. El torneo de Miami fue un verdadero anuncio del aclamado béisbol mundial, el regreso de Japón a las finales mundiales desde 2009, mientras que México alcanzó su punto más alto (de tres) con esta derrota. Encontraron a Estados Unidos en la final y los norteamericanos ingresan a esta etapa por segunda vez consecutiva, derrotando claramente a Cuba 14-2 anteayer.

Para que conste, la primera oportunidad de desbloquear el marcador proviene de los bates mexicanos en la segunda entrada. El abridor japonés Roki Sasaki perdió dos sencillos consecutivos después del primer out.

Tras ser derrotado por Isaac Paredes y Luis Urias, Sasaki pudo cerrar el segundo tiempo traicionando a Alan Trejo, cerrando así la puerta a México.

En un cambio de extremos, Japón pudo tomar el primer lugar con un sencillo de Masataka Yoshida, pero en este caso el lanzador Patrick Sandoval pudo terminar la entrada, lo que permitió a Kazuma Okamoto rodar en una doble matanza.

En el 4to albergue. México logra anotar a Sasaki, quien se mete en problemas tras el segundo out, primero disfrutando de dos sencillos consecutivos de Rowdy Telles y Paredes, luego encargándose del cuadrangular de Urías. 3-0En el segundo lanzamiento visto.

El ataque japonés está atascado hasta el final de la sexta posada. Sandoval salió ileso de la carrera por parte de los japoneses, pero el capítulo clave llegó en la parte baja de la 7ª entrada, cuando los mexicanos no podían estar seguros. Detener el contraataque.

De hecho, el lanzador José Urgudi le conectó un sencillo a Kensuke Kondo después del segundo out, luego fue reemplazado por JoJo Romero, quien golpeó a Shohei Ohtani.

Yoshida entró en la caja de bateo y conectó un jonrón al jardín derecho para empatar el juego 2-2, y el juego comenzó. 3-3.

México no estaba y estaba reaccionando ante Yoshinobu Yamamoto, quien luego del primer out disfrutó primero de un doblete de Randy Arosarena y luego de un hit RBI de Alex Verdugo. 4-3; El sencillo de Joey Menezes extiende la ventaja ofensiva, luego Paredes conecta un sencillo RBI para subir a México. 5-3.

En la mitad inferior de la segunda mitad, Japón inmediatamente trató de reiniciar el partido y contra el relevo, Jesús Cruz entró primero en HP Kazuma Okamoto y anotó con un sencillo de Tetsudo Yamada. Sosuke Genda extiende la ofensiva con un toque de sacrificio que avanza a ambos corredores, luego PH Hodaka Yamakawa vence a SF. 5-4.

Se acerca el noveno albergue. Y en la mitad inferior, los mexicanos alinearon al ala cerrada Giovani Gallegos en el montículo, quien rápidamente permitió un doblete a Ohtani y luego un BB a Yoshida, quien fue reemplazado por PR Ukyo Shuto.

Era el turno de Murakami, y conectó un doble profundo en el tercer lanzamiento que trajo a home dos corredores y la victoria en un bye-no-walk. 6-5 ¡Japón!

México lideró el juego durante largos períodos y durante dos tercios del partido, Sandoval pudo mantener secos a los clubes japoneses.

El bullpen mexicano, por su parte, tuvo problemas en los últimos innings (a partir del 7°) y Japón completó una emocionante remontada para sacar a México del torneo y llegar al CMB en esta (quinta) edición. ¡Escenario!

