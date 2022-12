A partir del año 2023, corre el riesgo de perder todo su dinero, pero esto es lo que debe hacer para evitarlo.

Las cuentas de ahorro Postal Savings Book se encuentran entre los productos de inversión y ahorro distribuidos por Poste Italiane.

Muchos italianos se suscriben a libros de contabilidad postales para depositar su dinero y hacer que pague con el tiempo y luego utilizarlo para algún proyecto importante.

Como el cupones postales Las libretas de ahorro también están garantizadas por Cassaositi e prestiti, y por lo tanto por el Estado. De hecho, quizás no todos sepan que esta empresa es propiedad del estado italiano en un 85%, mientras que el porcentaje restante es de propiedad privada.

Libretas de Ahorro Postal: A partir de 2023 existe el riesgo de perder todo el dinero pero esto es lo que hay que hacer para evitarlo

El primer libro mayor de Poste Italiane se distribuyó en 1875 en todo el país. Desde ese año, se ha convertido en el producto de ahorro más famoso y suscrito por los italianos. A partir de 2021, los clásicos libros de cuentas oficiales al portador han sido reemplazados por libros “inteligentes”. Más moderno y con nuevas funciones, con Libretto Smart también puede administrar sus ahorros en línea: en poste.it, con la aplicación BancoPosta y en cajeros automáticos con Carta libretto.

Sin embargo, a veces sucede que una vez que se firma un poco de dinero y se deposita en la libreta, se deja en el cajón y se olvida. Suceden muchas más cosas de las que te imaginas, por lo que Poste Italiane informa de la extinción de algunos libros de cuentas postales en su sitio web. Esto se refiere a los manuales inactivos.

Como explica Poste Italiane, “son libros de contabilidad que no han sido tratados por su titular durante 10 años o más, y que no están sujetos a trámites ni barreras operativas que impidan tratar importes con un saldo superior a 100 euros”. Por lo tanto, libros que han estado abiertos durante algún tiempo y ya no están en uso.

¿Qué debe hacer el ahorrador?

Poste Italiane suele enviar una carta al titular de la libreta explicando cómo reactivar la libreta. Solo tienes que ir a la oficina de correos y hacer una transacción: retirar, depositar o consultar el saldo.

Sin embargo, los ahorradores tienen un límite de tiempo para “reactivar” su libreta durante el cual corren el riesgo de perder dinero. De hecho, el dinero en el libro mayor siempre se puede devolver, pero con procedimientos más complicados. De hecho, los montos serán transferidos a la Caja Consap, empresa propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas creada con el presupuesto de 2006.

Para evitar esta transferencia y, de hecho, la extinción del folleto por parte de Poste Italiane, sus propietarios Hasta el 4 de abril de 2023 Tendrán que pasar por cualquier operación para desbloquearlo.

Poste ha publicado una lista de libros de contabilidad inactivos en su sitio web ordenados por el número de identificación de la oficina de correos en el que se abrieron.

Por lo tanto, los interesados ​​pueden consultar la lista en la siguiente página: https://buonielibretti.poste.it/prodotti/libretti-dormienti.html.