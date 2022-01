A partir de hoy, Francia exigirá un pase de vacuna para acceder a determinados lugares públicos

El pase de vacunas se implementó oficialmente en Francia desde hoy, lo que altera en gran medida la salud y allana el camino para la próxima eliminación de las restricciones actuales en la vida diaria, a pesar del número récord de infecciones por variantes omigran.

“Se requerirán pases de vacunas donde ya se requiera el pase de salud”, resume el sitio web oficial Vie Publique. A partir de hoy, Francia necesitará un pase verde paralelo al Green Pass italiano para acceder al tráfico entre bares, restaurantes, cines, museos, teatros, gimnasios, galerías, exposiciones, grandes centros comerciales y aviones, trenes y autobuses.

“Los profesionales que trabajan en estos lugares y prestan estos servicios también están involucrados, por lo que será obligatorio vacunarse”, subraya la misma fuente. El pase de vacuna se entrega a los franceses mayores de 16 años que hayan completado el proceso de vacunación, es decir, la vacuna básica -una o dos dosis- y dentro de los 7 a 7 meses posteriores a la última inyección del refuerzo, que varía de 15 a 4 meses. Febrero.

A partir de hoy, los menores de 12 años también pueden reservar un refuerzo, aunque no es obligatorio. Un pase de salud emitido sobre la base de un examen rápido o molecular será suficiente para viajar a hospitales, hogares de ancianos y otros establecimientos de salud comunitarios. Hoy, el 20% de las personas en Francia no tienen un programa de inmunización completo, y 800.000 ciudadanos corren el riesgo de que se les cancele el pase el sábado 29 de enero por no recordar el refuerzo. La excepción a estas reglas son, en este momento, los territorios extranjeros donde la tasa de vacunación de los residentes aún es muy baja, por lo que solo está vigente el Pase de Salud. Por su parte, el diario Le Monde destaca que, según la web Our World in Data, Francia es el país europeo con mayor número de contagios diarios, el 96% de los cuales son causados ​​por la variante Omicron. Según científicos y expertos, la fuerte infección de Omigron, la falta de medidas preventivas eficaces en las escuelas y el incumplimiento de ciertas normas que facilitan la propagación del virus han provocado un rebrote de casos en Francia. Entre el 27 de diciembre y el 20 de enero, el país reportó un promedio de 337.446 casos diarios, seguido de Italia con 180.373 casos positivos, mientras que Reino Unido y Alemania registraron 90/92 mil contagios diarios.

Inglaterra

Hay nuevas reglas en el Reino Unido que indican que los pasajeros que han sido vacunados contra el gobierno no deben hacerse la prueba al ingresar a Gran Bretaña. La medida, anunciada por el primer ministro Boris Johnson, fue confirmada por el ministro de Transporte, Grant Shops, quien le dijo al parlamento que las nuevas reglas entrarían en vigencia el 11 de febrero.

Estados Unidos

Anthony Fossy es cautelosamente optimista de que la ola de Omigron está en su apogeo en los Estados Unidos y que los casos podrían caer a un nivel manejable en las próximas semanas y meses.

“Creemos -le dijo a ABC- que a medida que entremos en las próximas semanas o meses, veremos el nivel de infección en todo el país más bajo que lo que yo llamo el área de control”.

Eso no significa erradicar la enfermedad del Gobierno: Fauzi explicó que los casos seguirán, aunque “no molestarán a la comunidad. Esta es la mejor oportunidad”.

Al igual que el rápido aumento y la igualmente rápida disminución de los casos de omigración en Sudáfrica y Gran Bretaña, las nuevas infecciones ahora están disminuyendo en los Estados Unidos en el noreste y el medio oeste.

“Algunos estados más en el sur y el oeste siguen subiendo -continuó el virólogo-, pero si seguimos la tendencia de otros lugares como el noreste, espero que empecemos a verlo. La tendencia inversa en todo. País”.

Alemania

El canciller alemán, Olaf Scholes, analiza la estrategia antigubernamental con estrenos regionales hoy, ante un nuevo aumento de infecciones causadas por la variante Omigron, de 63.393 nuevas infecciones en las últimas 24 horas de hace una semana a 34.145. Se considerará una reunión y otras actividades previstas para mantener las restricciones actuales. En el campo de las pruebas PCR, el ministro federal de Salud, Carl Lauterbach, defiende la necesidad de brindar acceso prioritario a ciertas categorías, como los profesionales de la salud. Infecciones. También consideraremos la posibilidad de reducir la duración del seguimiento de la enfermedad, momento en el cual el paciente puede considerarse inmune.

En Alemania, la incidencia semanal de infecciones por bocio ha aumentado: el Instituto Robert Koch registró 840,3 infecciones por cada 100 mil habitantes (este índice fue de 806,8 ayer). 63.393 nuevos casos y 28 muertos en 24 horas, datos afectados por el desenlace del fin de semana. La tasa de hospitalización en cuidados intensivos es de 3,77 pacientes por cada 100 mil habitantes. Hasta ahora, Alemania se ha visto algo afectada por las olas causadas por la variante Omigron en estos días: el pico se espera para mediados de febrero, y el ministro de salud predice que llegará a cientos de miles de recién llegados. Un día de infección.

Polonia

Este es el informe del fin de semana de 40.876 nuevos casos de infecciones gubernamentales en Polonia. Hay 193 muertes. El país, hogar de casi 38 millones de personas, ya ha registrado 4,4 millones de infecciones y 104.000 muertes desde el brote, según Pop News. La semana pasada, 13 de los 17 miembros del Consejo Médico renunciaron en protesta por las políticas antigubernamentales del gobierno. En el país no se requieren pases verdes para acceder a lugares públicos.

España

El pasado fin de semana, España anunció 141.095 nuevos casos de Kovit. El número oficial de muertos fue de 142 (91.741 desde el brote). En los 14 días posteriores al descenso, los eventos comienzan a aumentar nuevamente: de 3.279 a 3.418 casos por 100.000 habitantes. Los eventos de 7 días continúan disminuyendo de 1478 a 1456 casos por 100 000 habitantes. En términos de tasas de empleo en hospitales, es de 15,20% a 14,96% en salas normales y de 23,30% a 23,25% en cuidados intensivos.

México

En México, el pasado fin de semana el Gobierno 19 reportó 49,906 nuevos contagios y 331 muertes. En los últimos cuatro días, el país ha reportado el mayor número de casos desde el brote, que ha causado hasta el momento un total de 302.721 muertes.

La vacunación también es obligatoria para los viajeros esenciales que ingresan a los Estados Unidos a través de las fronteras terrestres y marítimas desde Canadá y México. El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que entrará en vigor el 22 de enero. La administración Biden abrió sus fronteras a principios de noviembre hasta que se vacunó contra pasajeros no esenciales de Canadá y México. El mismo requisito ahora se aplica a los viajeros esenciales. Las exenciones están disponibles para los ciudadanos estadounidenses y aquellos con un permiso de residencia permanente.

India

Los casos de covid-19 han aumentado en India con 306.000 nuevos positivos y 439 muertos durante el fin de semana: así se desprende del boletín difundido hoy por el Ministerio de Sanidad. Los casos volvieron a subir por quinto día consecutivo, con una tasa positiva del 20,75 por ciento. Casi el 60 por ciento de los pacientes indios que mueren en la tercera ola de la enfermedad no están vacunados o se vacunaron con la primera dosis. Ayer se entregaron 270 mil nuevas vacunas, con lo que el total de vacunas realizadas en el país a la fecha asciende a 1 billón 622 millones, con el 74 por ciento de los adultos ya vacunados con dos dosis. Fuentes del Ministerio de Salud dijeron a Ani News que, según sus pronósticos, la tercera ola comenzará a disminuir a partir del 15 de febrero, ya que ya se confirmaron nuevas infecciones en algunas ciudades y estados grandes y los esfuerzos continuarán. Campaña de vacunación del gobierno.

Japón

Japón se está preparando para endurecer las normas antigubernamentales, manteniendo la mayor parte del país en un estado de “preemergencia”. El primer ministro de Tokio, Fumio Kishida, anunció hoy que el brote de Omicron en el país ha puesto en riesgo muchos servicios esenciales, incluidas escuelas y hospitales. Estará vigente hasta el 20 de febrero y afectará a otras 18 provincias, incluidas Hokkaido, Osaka y Kioto. Ya se han tomado medidas similares en otras provincias, incluidas Tokio, Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima. Las limitaciones incluyen, entre otras cosas, el cierre de la mayoría de los restaurantes a las 9:00 p. m. y restricciones en eventos masivos. El anuncio oficial de las reglas se realizará mañana después de una consulta adicional con un panel de expertos gubernamentales, agregó.

Argentina

Ha habido 69.884 nuevos casos de Covit-19 y 65 muertes en Argentina en las últimas 24 horas. El total de positivos ascendió a 7.862.536. Las cifras son bajas en comparación con el sábado, cuando se reportaron 98.146 nuevos contagios.

China

Se han hecho arreglos para que quienes ingresen a China a través de Shanghai sean estrictamente monitoreados durante siete días en hoteles designados después de 14 días de aislamiento; La Comisión Municipal de Prevención de Epidemias anunció hoy. Durante el aislamiento de 7 días, se preguntó a los residentes a dónde ir en Shanghái o con una persona o familia: “No salga de su casa innecesariamente”. Otros serán trasladados a hoteles designados para vigilancia de 7 días luego del final del aislamiento de 14 días, dijo la comisión. Además de las pruebas de temperatura dos veces al día, los pasajeros serán autorizados durante un segundo y el séptimo día de la semana de observación. . Estas medidas serán efectivas desde mañana hasta el 31 de marzo.