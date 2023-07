A la alta gerencia de Rai no le gusta estar activo en OnlyFans

Después de discutir con Pino Insegno sobre la decisión de no incluir a Ainett Stephens en la nueva versión de Merchant del programa, Davide Maggio revela las razones por las que la alta dirección de Rai habría excluido del formato a la ex Black Cat.

para no volver Annette Esteban a comerciante en la feria El motivo de la discrepancia entre la mujer fue la ex protagonista del programa en el papel de gato negroy Mosul Benu yo estudio. Tras anunciar la vuelta a la televisión en el formato (se emitirá en Rai2 a partir del próximo otoño), la presentadora aseguró que la corista ha vuelto de Gran Hermano VIP, no volverá al papel que la hizo popular. Sin embargo, la razón dada parecía desagradable. “¿El nuevo gato negro? Lo estamos buscando Ennet ha crecido un poco, han pasado muchos años.Insegno declaró, sugiriendo que la exclusión de Ainett podría atribuirse a motivos personales.

Respuesta de Aint Stevens: “Pino Insigno se disculpa”

A la mujer no le gustaron las declaraciones de Insegno sobre ella y le pidió disculpas públicas acusándolo de ser difamación de la edad. “La persona que publicó en cuestión hizo un comentario diciendo que no me reconfirmaron porque era demasiado mayor. Esto me entristeció, porque hoy veo que hay gente que también tiene una edad importante y se ha quedado atado por el antiguo legado según el cual las mujeres tienen cuarenta años.Mis ojos tronaron:

Los cuarenta son más bonitos que los treinta y los veinte porque hoy soy más consciente, y ya no tengo las inseguridades que me preocupaban cuando tenía veinte años. La mujer de hoy ya no tiene que preocuparse por no verse bien, porque tenemos el poder de expresarnos y ya no vivimos sojuzgadas por los chicos. Y este lujo del que podemos disfrutar ha beneficiado nuestro aspecto físico y mental, por lo que estamos más radiantes. Me siento más vivo que nunca, más fresco que nunca y más increíble que nunca. Lo siento si usé el término equivocado, me gustaría al menos disculparme.

David Maggio: “La alta dirección de Al-Rai se negó a devolver a Ainette Stephens”

pero en segundo lugar david mayo, las razones de la exclusión de Enette de El mercader en la feria no estarán relacionadas con la edad de la guapísima corista. “No habrá edad para sugerir que Einait sea excluido, ya que el tiempo con el venezolano ha sido más que indulgente. Lo que habría hecho que los altos directivos de Ray fruncieran el ceño era su actividad en OnlyFans, una controvertida red social en la que los propios creadores aparecen, a menudo y de forma voluntaria, en momentos de intimidad.lee el sitio.