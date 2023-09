8 Países 26º Cous Cous Fest en S.Vito Lo Capo, Nueva Entrada México y Portugal

Ocho países participarán en la 26ª edición del Cous Cous Fest, prevista en San Vito Lo Capo del 15 al 24 de septiembre, que, según la tradición, reúne a diferentes países y culturas para promover la paz. , intercambio y multiculturalidad, este año bajo el tema ‘Más allá de las fronteras’.

Campeonato del Mundo de Cous Cous, Campeonato del Mundo de Bia Cous Cous El momento central del Cous Cous Fest: una competición entre chefs internacionales en nombre del intercambio y la integración. Este año compiten 8 chefs de Argelia, Israel, Italia, Marruecos, Palestina, Túnez y México y Portugal. Los desafíos del campeonato fueron promovidos por la productora Pia Couscous. Más de 15 años de cuscús con la fiesta, del jueves 21 al sábado 23 de septiembre en Piazza Santuario.

Argelia compite con los chefs Malky Fayçal y Mohamed Boumendjel, que trabajan en la ESHRA Ecole Hôtelière de Orán, una institución de formación de profesionales de la hostelería y la restauración. Los chefs presentarán una receta titulada “Cuscús Madec” a base de cuscús de algarroba, gambas blancas, pescado ahumado, verduras y sandía.

Arranca Israel Tseela Rivka Rubinstein y Mauro Galigani, pareja en la vida, dirigen la cocina en Lucca Toscana, un restaurante que sirve cocina tradicional regional, pero también un lugar para eventos y clases de cocina. Los chefs te dejarán condimentar el cous cous con pimienta y cilantro.

Italia estará representada por el chef de San Vito, Antonino Grammatico, que trabaja en el Hotel Ristorante Oasi da Paolo y ganador del Campeonato Italiano de Cuscús. En cuanto a Marruecos, en el concurso participan los marroquíes Abdessamat Bel-Kendaoui e Ihia Hassan, sous chef y sous chef junior respectivamente del Four Seasons Resort de Marrakech, que prepararán “scumbi con cuscús goumassi, tuétano, berenjena y especias marroquíes”. “La Cucaracha”, el primer restaurante mexicano abierto en Roma, dirigido por la Chef Diana Beltrán, fue inaugurado por Dover y de Teresa, Embajador de Marruecos en la capital. Chef en Italia desde 1987, representante gastronómico de la cocina mexicana en Roma y realiza diversos cursos de cocina para la Junta de Desarrollo Turístico de Italia. Lo acompaña en el equipo Rodrigo Cepeda Sánchez, chef oficial de la Embajada de Marruecos en Roma. La receta de la competencia se llama Mestizo, que se basa en carne picada de res y cerdo, tomates y chiles.

En representación de Palestina estarán Manar Saman Hanna Khalilieh y Shady Hasbun, chef, profesor y científico gastronómico afincado en Arezzo, que servirán “cuscús caliente”, una reinterpretación de una receta típica palestina “Msakhan”, cebollas y un cuscús. Pollo Condimentado Con Zumaque. Portugal contratará a Marilia Oliveira, al frente del primer restaurante ligur-portugués de Italia, “O Boteco”, en Génova, que preparará un cuscús a base de bacalao, zanahoria, calabacín e hinojo. Por último, Túnez compite con Mohamed Ali Ben Abboudah, de origen sfaxiano, miembro de la Asociación Tunecina de Profesionales Culinarios, y con Ben Slimeen Belhassen: ambos servirán “cus cous de Diaritus” en el cuerpo ejecutivo del restaurante Via Mercado de Túnez. , elaborado con mejillones, gamba roja y verduras.

Dos jueces probarán los platos: tecnología, expertos culinarios dirigidos por QC Battaglia, el rostro de Cucina en Food Network y celebridades. De hecho, el público también participa en los desafíos: comprar entradas (20 euros, 30 euros para la final), probar los platos, acompañarlos con etiquetas sicilianas y votar las recetas. Las entradas están disponibles online y a la venta durante unos días. www.cuscousfest.it

Como socio fundador de la edición de 2023, Médicos Sin Fronteras (MSF) acogerá las diversas culturas del mundo y participará en diez días de actividades en nombre de la unidad. MSF lleva más de 50 años operando en todo el mundo, brindando ayuda y tratamiento gratuitos a más de 70 países. Durante toda la duración del festival, MSF estará en la playa de San Vito lo Cabo con su propio stand para involucrar a los visitantes en actividades de sensibilización compartiendo experiencias, intereses y deportes.

“Agradecemos a la organización del festival por involucrarnos en este importante evento – declara Chiara Magni, responsable de Participación Pública de MSF – un evento en el que MSF trasciende las fronteras geográficas y abraza diferentes culturas y tradiciones. Operaciones en 70 países en todo el mundo. Nuestra misión es salvar vidas y dar testimonio, algo que compartimos con mucha alegría en un ambiente intercultural como Cous Cous Fest.

El Cous Cous Fest está organizado por Feedback en colaboración con el Ayuntamiento de San Vito lo Capo, Región de Sicilia, con el apoyo de los patrocinadores principales Bia CousCous, Conad, Electrolux y Kia y los patrocinadores oficiales Amadori, Cia – Italian Farmers. Ofrecido en Sicilia occidental, Barbera, Aqua Maniwa, Orestiadi Estates y UniCredit Oil Mills. La dirección artística es reemplazada por Massimo Bonelli y su iCompany, ex director artístico del programa del Primero de Mayo en Roma.