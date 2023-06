6 cosas que no te das cuenta que estás haciendo porque tienes ansiedad severa por el desempeño

Escrito por María Hakki

Sentirse ansioso de vez en cuando es normal. Pero si sufre ataques de ansiedad con frecuencia, esto puede significar que tiene una enfermedad mental más grave.

El Instituto Nacional de Salud Mental proporciona la siguiente definición de trastornos de ansiedad:

“…Los trastornos de ansiedad involucran más que solo ansiedad o miedo temporal. Para una persona con un trastorno de ansiedad, la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño laboral, el trabajo escolar y relaciones

Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad, incluidos el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y varios trastornos relacionados con la fobia”.

Además, los expertos han comenzado recientemente a discutir otro problema mental llamado ansiedad de alto funcionamiento. La ansiedad de alto funcionamiento no se reconoce oficialmente como una condición de salud mental, sino que es un término relacionado con todas las personas que experimentan ansiedad pero aún pueden realizar sus tareas diarias.

Aquí está la historia de Jesse, una persona con ansiedad funcional severa que describe cómo se siente vivir con la condición todos los días:

“La ansiedad de alto funcionamiento es difícil de manejar porque, a los ojos de los demás, parezco normal, mientras que en el fondo trato desesperadamente de lidiar con lo que sucede a mi alrededor. Aunque soy capaz de mantener interacciones normales con las personas, Me preocupo casi todo el tiempo, y esto suele hacer que mi ritmo cardíaco aumente, la verdad es que al principio no era consciente de lo que me pasaba exactamente, y a pesar de la incomodidad, no solía evitar situaciones que pudieran hacer ansioso. Ahora que sé que tengo esta condición, trato de evitar todas las fuentes de estrés”.

Según la opinión profesional de Jonathon Sikorsky, PhD, profesor asistente de psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha, dice: “Por lo general, cuando escucho a las personas hablar sobre la ansiedad de alto funcionamiento, significa que pueden tener muchos de los rasgos de un trastorno de ansiedad sin el diagnóstico real.

Debra Kisen, PhD, copresidenta del Comité de Educación Pública de la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión también comparte su opinión sobre la ansiedad de alto funcionamiento: “Muchas personas caminan con niveles muy altos de ansiedad que están cerca de cumplir con los criterios de los trastornos de ansiedad. , pero se abren camino a través de eso. Todavía se despiertan “. Todavía se ponen a trabajar”.

Las personas con ansiedad de alto funcionamiento no se clasifican como pacientes con un trastorno verdadero. Sin embargo, los síntomas y problemas que experimentan son típicos de otros trastornos de ansiedad reconocidos oficialmente.

Desafortunadamente, es difícil saber cuánta ansiedad es razonable y cuándo la ansiedad de alguien se vuelve tan grave como para convertirse en un trastorno mental, especialmente si esa persona todavía está tratando de vivir su vida normal.

Es por eso que consultamos la opinión profesional de una variedad de expertos e identificamos 6 señales de advertencia de comportamiento que usted, su familia o amigos pueden estar sufriendo de ansiedad de alto funcionamiento.

Aquí hay 6 cosas que no te das cuenta de que estás haciendo porque tienes ansiedad severa por el rendimiento:

1. Preocuparse demasiado

Preocuparse por todo puede ser un signo de ansiedad y lo peor de todo es que puede ser mental y físicamente agotador.

Según Courtney Bradford, psicóloga de Los Ángeles: “Sentirse ansioso todo el tiempo es emocionalmente estresante y puede reducir su capacidad para realizar varias tareas a lo largo del día. La fatiga puede ser tan fuerte que es posible que no pueda hacer nada más que mentir”. en la cama.” .

2. Atención al detalle

Según el psicoterapeuta Dra. Jane Love ThompsonPh.D., MA, MA, “Las personas ansiosas y de alto funcionamiento suelen estar muy orientadas a los detalles”.

Este es un rasgo positivo a menos que vaya a los extremos porque puede convertirse rápidamente en un perfeccionismo que es molesto y estresante.

3. No poder descansar

Uno de los síntomas de la ansiedad severa es la incapacidad para descansar. Puede llevar a sentirse muy cansado y emocionalmente agotado.

Esto es lo que dice la psicoterapeuta Kelly Buss, MSW, RSW al respecto: “Tu mente nunca se apaga y siempre sientes que tienes que hacer algo”.

4. No poder dormir

Aunque este no siempre es el caso, dar vueltas en la cama y no dormir porque te sientes inquieto e inquieto puede ser un signo revelador de ansiedad grave.

Esta es la opinión de la psicóloga clínica Dra. Carla Marie Manley: “Cuando internalizas la ansiedad y funcionas bien durante el día, la ansiedad puede manifestarse como un sueño perturbado”.

5. Dolor físico

La ansiedad es peligrosa no solo para la salud mental, ya que también puede afectar su cuerpo y provocar un dolor físico constante. Según la Dra. Bella Williams, generalmente implica dolor en el área del hombro, sensación de irritación y opresión en el estómago.

6. Necesitas tener el control

Los sentimientos de impotencia son típicos de las personas con ansiedad, razón por la cual las personas con ansiedad de alto funcionamiento a menudo sienten la necesidad de controlar todo lo que hacen.

Laura Peterson, psicóloga certificada, afirma que “un síntoma que puede revelar una ansiedad de desempeño severa es la necesidad constante de controlar lo que está sucediendo. Además, las personas que la padecen intentan reducir el malestar que les genera su condición mediante el control de actividades, incluidas las tareas diarias simples”. como ordenar, por ejemplo, pero también logros más importantes, como lograr diferentes metas en la vida”.

además de, Según un estudio sobre el tema.La ansiedad puede tener un impacto negativo grave en la memoria, el razonamiento y la cognición.

Por último, es necesario recordar a todos nuestros lectores que aunque este tipo de ansiedad no está reconocida oficialmente como un trastorno si no se trata, existe una alta probabilidad de que la persona que la padece desarrolle otras afecciones psicológicas graves. Además, no debemos olvidar que el estrés provocado por la ansiedad puede tener consecuencias muy negativas para el bienestar general de la persona afectada por la misma.

Maria Hakki es escritora y traductora. Ha aparecido en I Heart Intelligence, Australian National Review y más.