5 muertos, 40 heridos (muchos niños), rapero recién liberado de prisión arrestado

a Rapero sesgado A la fuga tras un apuñalamiento, dos días después de haber sido puesto en libertad bajo fianza por delitos violentos: esta es la principal ventaja que están llevando a cabo los investigadores en la investigación de Coches todoterreno que se abalanzó sobre el desfile de Navidad en Waukesha el domingo, WisconsinSembrar muerte y miedo. Según un recuento aún provisional, hay al menos cinco muertos y más de 40 heridos, incluidos 18 niños de entre 3 y 16 años: seis de ellos se encuentran en estado crítico. También entre las víctimas estaban algunas de las abuelas de Milwaukee Dancing Grannies, luego de que el auto chocara contra una banda escolar que tocaba Jingle Bells. Terminó esposado Daryl Brooks Jr., 39, un rapero llamado MathBoi Fly con un largo historial criminal, con antecedentes desde 1999 por posesión de drogas y armas, agresión, abuso familiar, resistencia a un funcionario público y conducción peligrosa. Según varios sitios web, también se informa que Brooks está en el Registro de Delincuentes Sexuales Infantiles de Nevada.

más información

Wisconsin, Cars on the Crowd: Convicto de 39 años arrestado, SUV de Massacre

ROMPIENDO: Primer video de un Ford Escape rojo atravesando barricadas después de que los asistentes al desfile son derribados y disparados con escopeta contra una multitud en Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/QHDi2fsKDz – David Kimball (@wxandnews) 21 de noviembre de 2021

Coches en la multitud: al menos 30 heridos

En algunas publicaciones en las redes sociales, el hombre ataca a la policía y glorifica a Malcolm X y habla extensamente sobre su actividad como rapero, como se documenta a través de clips en línea. Fue arrestado el 5 de noviembre por cargos de violencia doméstica, resistencia a un funcionario público, conducta peligrosa y violación de la libertad condicional, y aunque no es culpable de todos los cargos, fue liberado con una fianza de $ 1,000 dos días antes. Los investigadores están comprobando si escapó después de una pelea con cuchillos que tuvo lugar poco antes del accidente.

Por lo que podría ser un accidente trágico, como lo confirma el hecho de que el conductor pareció esquivar a algunas personas en un principio, un gesto inusual para quienes arrojaron deliberadamente un automóvil a la multitud. Por tanto, parece que se han evitado los supuestos de asociación con el terrorismo nacional o internacional. O temores de represalias locas por la absolución de Kyle Rittenhouse, el hombre blanco de 18 años que fue absuelto por un jurado de matar a dos manifestantes antirracistas con un rifle de asalto en Kenosha, a solo 80 kilómetros de Waukesha.

Esto se registró desde la cuenta de Facebook de la ciudad de Waukesha, que estaba transmitiendo el programa. Puede ver la velocidad de la camioneta roja justo detrás de los miembros del escuadrón, escuchar un grito y luego corre un oficial de la ley. @ fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I – Sam Kraemer (@amSamKraemerTV) 21 de noviembre de 2021

Durante más de 24 horas, Estados Unidos ha vivido la pesadilla de un ataque similar al ataque al mercado navideño de Berlín en diciembre de 2016 (12 muertos) y al Corniche de Niza cinco meses antes (más de 80 víctimas). O en Charlottesville, Virginia, en 2017, cuando el automóvil de un supremacista blanco chocó contra una multitud de manifestantes que protestaban contra una manifestación de extremistas de derecha, matando a una mujer e hiriendo a unas 20 personas. La carnicería ocurrió a media tarde, cuando un Ford Escape rojo arrasó con cientos de manifestantes y cantó el tradicional desfile que abrió las fiestas navideñas (incluido el próximo Día de Acción de Gracias) en esta ciudad de 70.000 a 30 kilómetros de Milwaukee. Cynic Fate quería que el tema de la feria de este año, la primera desde la pandemia, fuera “Confort y alegría”. En cambio, hubo escenas de pánico “los cuerpos están volando por todas partes” y gritos, lágrimas y una estampida general, testificaron testigos. “Escuché un ruido fuerte y luego los gritos ensordecedores de las personas que habían sido atropelladas por el auto, y muchos resultaron heridos en el suelo”, dijo el concejal Angelito Tenorio.

“Había bolitas, zapatos y chocolate caliente por todas partes”, recuerda Cory Montiello, quien huyó del restaurante cuando escuchó un accidente de coche contra la banda de baile de su hija. “Tuve que moverme de un cuerpo a otro para encontrarlo”, agregó el hombre, cuya esposa y dos hijas pastaban en el auto. Por otro lado, Jason Kellner acababa de ver a su hijo pasar junto a la pandilla de la escuela cuando la camioneta se abalanzó sobre la multitud y “comenzó a golpearla”. “Nunca me había sentido tan mal antes y me preguntaba qué encontrar”, dijo el hombre, que vio a su hijo ileso al costado de la carretera cerca del saxofón herido y ensangrentado. “Todavía no tenemos todos los elementos de esta tragedia, pero mi administración está monitoreando de cerca los desarrollos”, dijo el presidente Joe Biden por la noche, mientras el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ordenaba las medias banderas en honor a las víctimas de la masacre. También se ha creado un fondo específico para ayudarles