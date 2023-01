“30.000 visas al mes para latinos”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca – Reuters

“Ordenado, Seguro y Humano”. Esos son los tres adjetivos que usó el presidente Joe Biden para el nuevo plan migratorio presentado ayer en la Casa Blanca. Un conjunto de “medidas sin precedentes” definidas por los demócratas. De hecho, el presidente estadounidense ha tratado de utilizar a su favor la batalla con los republicanos contra el Título 42, la orden que bloquea desde hace casi tres años la frontera con México a los solicitantes de asilo por “razones sanitarias”.

Después de intentar varias veces retractarse y ser anulado por la Corte Suprema, Biden, de acuerdo con los conservadores, optó por comenzar de nuevo. Por un lado, promete nuevas vías para la inmigración legal, especialmente para los de Cuba, Nicaragua y Haití. Por otro lado, ha utilizado el Título 42 para acelerar la deportación de los que cruzan la frontera irregularmente.

Una especie de intento del palo y la zanahoria para resolver el caos fronterizo que se prolonga desde hace años debido a la proliferación de crisis en América Latina que, como era de esperar, recrudeció al término de la pandemia. Cada día, en promedio, son detenidos nueve mil migrantes atrapados tratando de cruzar el Río Bravo, un total de 2,2 millones el último año fiscal, un récord desde 2010. Gracias al Título 42, la mayoría son devueltos al otro lado de la frontera, creando una verdadera barrera.

Decenas de miles de personas han estado esperando semanas o meses en La Línea, un tramo de tres mil kilómetros entre Estados Unidos y México, acampando en improvisadas ciudades de tiendas de campaña, esperando el momento adecuado para volver a intentarlo o la prohibición de entrada. para ser levantado Una situación que ha sido reiteradamente denunciada por activistas y defensores de derechos humanos. El leitmotiv de la “invasión” fue utilizado por una sección de línea dura del Partido Republicano para atacar a la administración.

Ahora, después de las elecciones intermedias, Biden quiere darle la vuelta al asunto. Así que se decidió ir el domingo a El Paso, epicentro de la crisis migratoria, donde los albergues se han derrumbado y el alcalde demócrata Oscar Leiser declaró el estado de emergencia en la última semana de diciembre. El presidente siempre se ha negado a ceder ante las demandas de los conservadores de ir a la frontera para “evitar la cobertura de los medios”. Esta vez, sin embargo, se volcará al tema de la seguridad en la ciudad texana, aprovechando la cumbre de líderes norteamericanos prevista para el lunes y martes en Ciudad de México. Un tema que será una de las prioridades de la cumbre de la Ciudad de México.

Sin embargo, gran parte del paquete de medidas ya fue anticipado por el Presidente. La elegibilidad para venezolanos se extiende a nicaragüenses, cubanos y haitianos. Es decir, es posible que un tercero radicado en Estados Unidos solicite un permiso de trabajo de dos años a nombre de otra persona de la nacionalidad especificada que pueda demostrar que puede mantenerse. Patria hasta que se acabe la burocracia práctica. Bajo este arreglo, serán alojados 30 000 haitianos, nicaragüenses, cubanos y venezolanos por mes.

A la misma hora, a la misma hora, serán enviados inmediatamente a México -que ha accedido a recibirlos- en caso de que decida migrar irregularmente. Además, cualquier persona parada en la frontera no puede ingresar al programa de bienvenida. Washington ha triplicado el número de refugiados latinos a 20.000 para 2023 y 2024. “Estas acciones no solucionarán todos los problemas del sistema, pero nos ayudarán a manejar mejor el desafío”. Al menos hasta que, y esto es una novedad para el Congreso, los republicanos no estén dispuestos a apoyar la reforma migratoria. Un sueño que Biden persigue desde la era Obama. Esta vez el frente conservador logró cerrarle el paso. Ahora comienza un nuevo juego.