2 consejos inusuales para obtener la mayor cantidad de nutrientes de los alimentos que estimulan el sistema inmunológico

Shapira recomienda estas “formas rápidas de reparar su intestino” y aumentar su inmunidad:

Consuma alimentos ricos en omega-3, incluidas semillas de lino, semillas de chía, semillas de cáñamo y pescado graso.

Incorpora porciones variadas de frutas y verduras a tu dieta

Toma un probiótico de alta calidad

Añade alimentos fermentados a tus comidas

Consuma alimentos ricos en antioxidantes como las vitaminas A, C, D, E y K (incluidos champiñones, semillas, espárragos, bayas y naranjas).

Trate de comer cereales integrales con alto contenido de fibra.

Pero Shapira señala que no se trata sólo de lo que se come, sino también de cómo se come. A continuación se ofrecen dos consejos para obtener la mayor cantidad de nutrientes de los alimentos que consume.