10,000 km con Volkswagen ID.4: Antonio Report Card

de Antonio Barbato

“justiciame gusta Perugia, pero vivo en 40 kilometros De la capital de Umbría, viajo todos los días. Te hablaré de mis primeros cursos 10000 km en 3 meses de mi país Volkswagen ID.4 77kW“.

10,000 km con VW ID.4: “Probé el Kona y el Leaf, luego …”

“Hace unos años quería cambiarme a la electricidad para probar esta nueva experiencia y sabía que podría tener problemas de infraestructura. Probé uno por primera vez hace unos años, uno Hyundai Kona. Como bien sabes, los precios eran exorbitantes para mi bolsillo, así que esperé a que bajara un poco, pero luego Llegaron los incentivos. El año pasado, descubrí, en línea, que puede realizar una prueba de manejo de 3 días para Hoja de Nissan: Lo hice y a partir de ahí me enamoré de la electricidad. En enero de este año, un concesionario Volkswagen me hizo en mi país Pruebe ID.3 durante 4 días A partir de ahí decidí que este era mi próximo coche. Luego salí Sin ID 4 Aprovechando los incentivos y algunos descuentos de mi agencia de confianza, compré una identificación.4 1S t.“.

10 mil kilómetros con VW ID.4: “Recarga gratuita con Telepass”

“No hay nada que decir sobre el coche, su belleza es estéticamente agradable y cautivadora, cómoda, silenciosa como todos los coches eléctricos, espaciosa. Los acabados interiores son buenos aunque mejoraré algunos detalles, pero estoy más que contento y no volveré. pasaste De un coche de metano a un coche eléctrico Ha llegado en el momento adecuado debido al sobreprecio del metano. beneficiarse de Actualización funcional Telepass Viajo gratis: subo cada 2/3 días en columnas cercanas a mi lugar de trabajo. Entonces en casa no tengo problemas, ya tengo Sistema fotovoltaico de 4 kwY. Y pronto haré el aumento con Bonificación del 110% con acumulaciónY la columna y el pasillo a tres etapas, mejor que eso … lo hago 80 km por día Entre allí y regreso al trabajo, luego algunas salidas con su hijo: lo llevo a la piscina, tenis, música. Un viaje casi todos los domingos con la familia y quieres que no lo haganO aquellos con una longitud de 100/150 km Cuando todo va bien, algunos viajes a Roma como primera parada en la autopista, y aquí en tres meses he recorrido casi 10.000 kilómetros.“.

Mala experiencia con el envío en Anagni

“Ahora les contaré sobre mi primer viaje de 350 km desde la provincia de Perugia a conservación Caserta. Quiero darle un título a las columnas Enel X rápido, (El único ubicado a pocos kilómetros de las salidas de la autopista). Una mala experiencia. ¿Te dirás a ti mismo por qué? Oro explicaré el motivo: Salida de la provincia de Perugia 14 el 31/10/2021 con 93% envíoYa planifiqué el viaje con todos los postes a la salida de la autopista. Mantengo la velocidad 125 km por hora, Sabiendo que con este promedio no llego a mi destino, pero si bajo la velocidad, llego a mi destino pero casi de regreso a cero. Decidí parar saliendo del anuncio. Llámame, Donde hay menos de un kilómetro Eje rápido 60 kW. Llegué alrededor de las 4 pm y, como se esperaba de la aplicación, la aplicación era gratuita y funcionaba. Aquí es donde comienza mi aventura“.

“Me vi obligado a viajar una media de 100 para llegar”

“Karta Enel X me dijo un minuto después:La tarjeta está inactivaIntento de nuevo, la misma respuesta. Intento tarjetas Próxima carga que cobramosMisma respuesta. También probé algunas veces con aplicaciones relacionadas, pero no hice nada: no leyó tarjetas y Las aplicaciones tampoco están conectadas. Pensé que era un problema del tabique. Salgo después de media hora, tomo la autopista y salgo en la siguiente salida. Ferentino (Francia), Donde hay otra columna EnelX Fast, pero aquí también lo mismo. Y no entendí por qué. Vuelvo a salir y vuelvo a parar en Frosinone-Ceprano: misma columna, mismo problema. Después de unos momentos a través de la aplicación. Siguiente Cambiar todas las columnas Aparece en mantenimiento Luego recibí la confirmación de EnelX de que la red está en mantenimiento. Me entra un poco el pánico, tengo unos 150 kilómetros para ir hasta el final, dale al coche 180 km de autonomía.. Decidí ir a 100 km / h Manteniendo este promedio, llego a mi destino casi a cero“.

“Excelente pizza mientras se envía en el distribuidor de IP”

“Aproximadamente 2 horas después recibí un mensaje de EnelX diciendo que la red se había restaurado. Decidí parar en la salida Kianilo (La publicación rápida de Enelx ya está programada). Envío en Distribuidor de IP, Gratis y funcional, quedando una autonomía del 26%. Cargo el coche alrededor de las 7 de la tarde y afortunadamente hay una pizzería cerca, así que aprovechamos para cenar. En el caos de columnas finalmente fuimos recompensados ​​con una excelente pizza, ya que no había comido en mucho tiempo … nos vamos después de unos 50 minutos por nuestra cuenta. Todo el 85%, esta abajo tienes 130 phasta el último kilómetro. Viaje de regreso sin ningún problema, decidió parar Orti (VT), donde hay dos columnas: una Enel X de 60 kW eso es Sea la carga 75kW. Elijo el segundo, todo va según lo previsto, paro al 30% de autonomía y salgo después de media hora al 85%“.

10 mil kilómetros con Volkswagen ID.4: un coche excepcional …

“¿Qué tal mi primer vuelo? coche excepcional En todos los puntos de vista. La infraestructura aún está subdesarrollada, y ahora que los autos eléctricos han aumentado, Es necesario aumentar las columnas.. Los incentivos no son suficientes para comprar coches, sino para intensificar la red eléctrica. Enel debe notificar primero si hay una ofuscación de columna, no más tarde“.

