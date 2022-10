Zakani y Felipe Anderson decidieron

En Gewiss Court, el equipo de Sarri juega mejor, desmantelando a los dioses y poniendo en orden a los nerazzurri. Muriel fue expulsada en la final

gran tiro de Lacio en Bérgamo. En la undécima jornada de la Serie A italiana, el equipo Sarri vence 0-2 al Atalanta y se acerca a la diosa en la clasificación en 24 puntos. En Gewiss, Biancocelesti realizó una actuación soberbia, excelente en el manejo del balón y preciso en el regate en las rectas. en la primera mitad Zani (10′) abre el partido con una ayuda perfecta de pedroLuego en la segunda mitad felipe anderson (52 ‘) duplica las calificaciones por número de escuela secundaria en desarrollos de repetición Marósico. en el final Morel expulsado.

el partido

El Atalanta acumula la primera derrota de la temporada y da testimonio del crecimiento y ascenso en la clasificación de la Lazio. Este es el veredicto del Joyce Stadium. Justo juicio de lo visto en el campo, con la maestría de los biancocelesti en el regate, en el juego y capaz de aprovechar al máximo las cualidades de los individuales en los duelos. Todos mantienen su portería a cero por sexto partido consecutivo en Liga y sin poder contar con la constancia. Un gran resultado, acompañado de una actuación de equipo fuerte y compacta y una conexión con los dioses justo detrás de Milán. Cosas de héroes, por así decirlo. La charla difiere en cambio del Atalanta, que ha salido un poco de su tamaño por el enfrentamiento con la Lazio. Sin el impulso y las ideas aprovechadas para construir, la presión no fue suficiente para que el equipo de Gasperini enloqueciera a los hombres de Sarri. exactamente lo contrario. De hecho, la presión de los nerazzurri pudo haber sido el elemento que permitió a los bianquistes llevar el juego exactamente en las pistas consideradas, mostrando un regate seguro, preciso e implacable. El regate desactivó a la diosa y perjudicó a la pandilla de Gasperini, ya que no pudo rediseñar tácticamente el equipo con cambios y cambios de partido.

Para el desafío de altura ante Lazio Gasperini en el Gewiss Stadium, Zapata se recupera en el banquillo y en la delantera se apoya en un tándem Muriel-Lookman con Pasalic en apoyo y Soppy y Hateboer en las bandas exteriores. Sin un movimiento constante, Sarri en cambio puso a Felipe Anderson en medio del tridente con Pedro y Zacani y en medio alas Cataldi y Vecino con Milinkovic-Savic. Con equipos cortos y compactos al inicio del partido, todo se juega en la mitad del campo con muchos duelos y enfrentamientos uno contra uno. Bajo presión, Atalanta ataca con fuerza, atacando de inmediato a sus portadores y apoyándose en Lookman en la retaguardia. La posición contrasta con la precisión y calidad del regate biancoceleste en el estrecho. Después de diez minutos de equilibrio, el equipo de Sarri sale perfectamente de los nerazzurri presionando cuatro pases antes y toma la delantera con Zacani, que es bueno para bloquear un centro de Pedro Pedro cuando desarrolla una escapatoria de Lazzari. Juega quién desbloquea el partido y enciende la carrera. Por un lado, Ficino casi dobló en dos ocasiones, y por otro lado Morell no pudo encontrar tacones y mandó alto a Hatebor con la cabeza. Ocasiones que mantienen el ritmo alto y marcan las diferencias entre los equipos en el campo. Peor aún para los segundos balones por el medio, el conjunto de Sarri descarga la maniobra por fuera y amplía el juego apoyándose en las incursiones de Pedro y Zacani, el dinamismo de Felipe Anderson y el físico de Milinkovic-Savic. Al tener problemas para construir desde atrás, la diosa confía en De Roon y los Koopmeiners como una salida y trata de mover la pelota rápidamente con cambios de juego. Tema táctico que no desmerece el búnker biancoceleste y deja espacio para el regreso de los de Sarri. Zakani intenta desde la frontal pero Demiral y compañía se niegan, luego Vecino no remata al arco desde una excelente posición y el primer tiempo del partido termina sin tiros a puerta de la diosa.

La recuperación comienza con la entrada de Djimsiti y Malinovskyi en lugar de Okoli y Pasalic. Cambios que sin embargo no modifican el punto muerto del juego. Tras una buena combinación con Felipe Anderson, Pedro no acertó el golazo, luego Sportiello cobró un derechazo tóxico de Marusic a córner. Los destellos que abren el camino a un desdoblamiento biancoceleste. En el partido de Scalvini, Marusic se abrió paso temprano en la segunda mitad por la izquierda y Felipe Anderson anotó el 2-0 con el número de la escuela secundaria. La magia que ancla el juego de pandillas de sari y cambia un poco el partido y provoca la reacción de la diosa. Después de una gran jugada vertical, Zaccagni se enfrenta a Sportiello, luego la Lazio se baja y los nerazzurri intentan aumentar las vueltas y devolver el golpe. Koopmeiners lidera alto en la región, luego Romagnoli & Co. Los intentos de Lookman y Morell. Para darle más peso al ataque trae a Gasperini Zapata y Ederson. Sarri, por otro lado, elimina a Cataldi y Lazari y lanza a Besek y Hisage a la refriega. Movimientos que no dan un cambio en el partido, pero congelan levemente las posiciones en el campo y el marcador. Los últimos intentos hacia la portería de Providel los hicieron Malinowski y Hatebor, pero la defensa biancocelesti no se estremece y la Lazio vuela al tercer lugar.

las boletas de calificaciones

Okoli 5: La dinámica de Zakani está dañada y la banda de Biancocelesti no significa dejar libre al hombre en el medio del área. Tarjeta amarilla y cambio en la segunda parte

Morilla 5: El Atalanta tarda en virar verticalmente y apenas se le ve ahí en el primer tiempo. Mejor en la segunda mitad, pero eso no es suficiente. Rojo en el minuto 90 lastra la balanza de rendimiento y la próxima carrera

Mirador 5.5: Menos brillante y decisivo de lo habitual. La diosa ataca un poco la profundidad y en su estrecha lucha por abrirse paso por las estrechas redes del Lazio

Felipe Anderson 7.5: No es estático, sino que desempeña a la perfección el papel del falso nueve. Trabaja, rompe y crea espacio para las entradas de sus compañeros. Una gran actuación coronó el encanto de la escuela secundaria que terminó el partido.

Zakani 7: Empuja y ataca el espacio, creando caos en la izquierda. Siempre listo para apoyar la maniobra y también enfocarse en tiros o cortes en el área como en movimiento de portería

Pedro 7: Cuando la pelota está entre sus pies, está en la caja fuerte. Comenzando por la derecha en la Triple Lanza y dominando a su lateral, gestiona la posesión en fase ofensiva con calidad y carácter. Ayuda perfecta para Zaccagni, luego muchas otras buenas jugadas.

Milinkovic-Savic 6.5: La fortaleza física habitual en el medio. Scalvini intenta seguir el ritmo, pero muchas veces llega un momento tarde y “Il Sergente” tiene tiempo y espacio para maniobrar, prepararse y lanzarse al vacío.

Mesa

Atalanta Lacio 0-2

Atalanta (3-4-1-2): Sportello 6; Okoli 5 (1′ st Djimsiti 5.5), Demiral 6, Scalvini 5.5; Soppy 5 (19′ st Maehle 5.5), Koopmeiners 6, De Roon 5.5 (30′ st Ederson sv), Hateboer 6; Basalek 5 (1′ Malinovsky St. 5.5); Lookman 5.5 (25′ calle Zapata 5.5), Muriel 5.

Disponible: Musso, Rossi, Buga, Hoglund, Zorte, Ruggeri. todos .: Gasperini 5

Lacio (4-3-3): Providedel 6.5; Lazzari 6.5 (31′ Hysaj 6), Casale 6, Romagnoli 6, Marusic 6.5; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6 (25′ Básico 6), Vecino 6; Pedro 6.5 (39′ St Cancellieri sv.), Felipe Anderson 7.5, Zacanie 7.

Disponible: Maximiano, Adamonis, Patrick, Marcos Antonio, Luis Alberto, Caminovic, Romero, Radu, Gela. todos .: saris 7

Regla: abismo

Señales: 10′ Zacani (izquierda) 7′ St Philip Anderson (izquierda)

amonitas: Okoli, Sobe (a); Cataldi, Milinkovic-Savic (izquierda)

Encendido: 90′ MOREL (A) – doble amarilla

Estadísticas

Antes de hoy (seis partidos consecutivos sin encajar un gol), la Lazio anotó nada menos que seis porterías a cero consecutivas una sola vez en su historia de la Serie A: siete entre febrero y marzo de 1998 con Sven-Goran Eriksson a la cabeza.

La Lazio es el equipo que no ha encajado ningún gol en más partidos consecutivos (seis) en las cinco ligas europeas actuales.

Desde marzo de 2015, la Lazio no gana tres partidos consecutivos de la Serie A sin encajar un gol.

Desde mayo ante el Empoli (incluso en este caso en casa y sin marcar) el Atalanta no pierde un partido de Serie A.

Mattia Zakani ya ha igualado 11 días después con el mismo resultado (cuatro goles) que acumuló en toda la temporada pasada con la camiseta de la Lazio (29 partidos) -marcó dos goles con el Verona antes de marcharse a la capital-.

Desde septiembre pasado, ningún jugador ha participado en más goles que Mattia Zacani en Primera División: siete (cuatro goles y tres asistencias), como Rafael Liao y Sergej Milinkovic-Savic.

Mattia Zakani es el jugador que más goles ha marcado (tres) en el primer cuarto de hora de esta liga.

Con Felipe Anderson, los jugadores de la Lazio que han marcado al menos dos goles en esta liga ahora son seis: solo el Napoli (7) tiene más.

De los que han marcado al menos dos goles y han dado al menos dos asistencias en esta liga, solo Rebek (278) ha jugado menos minutos que Pedro.

La Lazio anotó cinco goles en los primeros 15 minutos del primer tiempo, solo el Inter (6) ha tenido más goles esta temporada en la Serie A.

Desde abril ante el Torino (Sanabria en el cuarto minuto) el Atalanta no marca un gol en los primeros 15 minutos de un partido de Serie A.

La Lazio no ha encajado un gol en la primera mitad en nueve de sus 11 partidos, y ningún equipo ha tenido su mejor desempeño esta temporada en la Serie A.

Hoy, Alessio Romagnoli juega su partido número 250 en la Serie A: es el primer jugador nacido a partir del 1/1/1995 en superar este logro en la Serie A.

El quincuagésimo partido de Mattia Zakani con la camiseta de la Lazio es la promesa de todas las competiciones. y 50 también para hissage.

Desde diciembre de 2021 ante el Venezia Marusic no ha dado una asistencia para ganar en la Serie A: el número 77 ha dado al menos una asistencia ganadora en cada una de las seis ligas disputadas con la camiseta de la Lazio.

Tercera tarjeta roja de Muriel en la Serie A: las otras dos en mayo de 2017 en el Udinese-Sampdoria y en noviembre de 2011 en el Cesena Lecce.