Yo se porque pero no puedo decirte

El piloto de Mercedes, Valteri Potas, explicó el motivo de la desaceleración durante la última Fórmula 1GB de Qatar. Que su coche era diferente de los coches que tenía su compañero de equipo Louis Hamilton y que se destacó en la clasificación y las carreras, se destacó en los entrenamientos libres. los Qatar G.P. Terminado con retiro para Voltaire Potass El fin de semana fue extraordinario Infiltración. Después de ser Mucho más rápido que Lewis Hamilton en los entrenamientos libres En la tercera ronda final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2021 (el más rápido en FP2 y FP3) realmente abruptamente Finn estaba una décima por detrás de los ingleses en la clasificación Vea cómo la brecha para el siete veces campeón del mundo se amplía aún más durante las vueltas de carrera (en comparación con la carretera libre que tiene por delante). Uno obvio Pérdida gradual de velocidad También causó mucha confusión para el mismo de 32 años de Nostola. Solo una vez que se subió al auto para la carrera, dejó a Mercedes al final de la temporada y condujo hasta el Alfa Romeo, encontrando la razón de este giro obvio en comparación con lo que se vio en los entrenamientos libres. Esto fue revelado por Valteri Potas, quien habló sobre su extraña intrusión durante el fin de semana posterior a la carrera de Losail: “He encontrado la razón de eso, pero no puedo dar más detalles. – dijo Finn a sus compañeros de la revista Ilta Sanomat –. Pero mi coche no es el mismo que antes, ni tampoco Lewis (Hamilton, Ed). Hubo pequeñas diferencias en los autos.“El piloto de la clase 89 continuó diciendo que el auto y la carrera que recibió de Mercedes para calificar no solo eran diferentes de lo que hizo mejor en los entrenamientos libres, sino también diferentes de lo que permitió el equipo. Lewis Hamilton tomó la pole position y luego ganó el Qatar GB. Aunque no se proporcionan detalles, el lanzamiento de Valteri Potos sugiere Mercedes tomó la decisión de castigarlo a expensas de Lewis Hamilton (Quizás para evitar que termine en la ronda de clasificación), con Max Verstappen (que conseguirá su primer punto de partido en Arabia Saudita) en una reñida lucha por el título mundial. Más allá de las declaraciones de origen, por lo tanto, parece ser la última Comportamiento de finlandés tras ser disuelto por el equipo Para acomodar a George Russell (la vuelta rápida lanzada a su compañero de equipo en Jantwort o maniobrar al inicio de la GB mexicana es muy obvia) Ha erosionado la confianza de Toto Wolf y de todo el equipo alemán. Ahora hay que esperar y ver cómo tratará el equipo a Potos en las dos últimas rondas de la temporada, teniendo en cuenta que su aportación será decisiva para ganar el Campeonato del Mundo de Constructores (5 puntos por delante de Red Bull ante Jetta). Asistió a Hamilton en la batalla por el Campeonato del Mundo con Verstappen. READ Día de Muertos en México, una tradición extraordinaria de la humanidad. Esta es la mejor fiesta. Fotos Hamilton culpa a Potas en México, despidos de equipo de radio: “Lo que hizo es increíble”

