“Ya ni siquiera sé quién era yo” – Libero Quotidiano

Es difícil de explicar pero te sientes fragmentado: marco colombroInvitado en Pierluigi Diaco prof Mi madre es hermosa En Rai 2 habla de despertar del coma tras sufrir un ictus en diciembre de 2001. “Ya no sé quién soy. Me preguntaba: ‘¿Pero quién soy?’ “.

El actor y presentador de televisión explicó que su situación no era nada fácil. Su condición ni siquiera le permitía hacer las cosas básicas, al menos al principio: “No podía hacer cosas triviales, como saltar con los dos pies juntos, y hablé lentamente: Me preocupaba no poder volver a los escenarios”. Luego, Colombro continuó: “Tuve que aprender a hacer todo de nuevo: a afeitarme, a caminar, a usar cubiertos, como si fuera un niño nacido en un cuerpo adulto. , pero Con la mente rota. Pero gracias a ese derrame, los médicos descubrieron que tenía un aneurisma en el cerebro que probablemente fue fatal”.

Marco Colombro ha sido parte integral de la televisión Desde finales de los ochenta Y durante toda la década de los noventa. De hecho, la conductora participó en varios programas de televisión, como Feliz domingo, Paperissima, imaginación estimado señory trabajó junto a Lorella Cucarini, Sandra Mondini, Simona Izzo, Elena Sofia Ricci y otras.