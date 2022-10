Ya ha comenzado la búsqueda de viviendas en busca de cuevas en Marte

“Marte tiene suficiente atmósfera que no se puede descartar, pero no lo suficiente como para brindarle una gran cantidad de frenado atmosférico”, dijo, refiriéndose al uso de la atmósfera del planeta para reducir la velocidad de una nave espacial que se aproxima. “Si no tienes suficiente espacio entre el momento en que alcanzas la parte superior de la atmósfera y el lugar donde se supone que debes aterrizar, será muy difícil para ti hacer la entrada, el descenso y el aterrizaje correctamente”.

El equipo también solicitó que las mejores imágenes estuvieran disponibles para cada cueva candidata. Corredores tan adecuados NASA Helicóptero de marte Para la fotografía de bienes raíces marcianos, este honor pertenece a HiRISE, o Experimente la ciencia de las imágenes de alta resolución La cámara a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. La Sra. Bardabelias es la ingeniera principal de procesos de HiRISE, capaz de discernir características en Marte que tienen aproximadamente 3 pies de diámetro pero hasta ahora han fotografiado menos del 5 por ciento de la superficie del planeta.