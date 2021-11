Xbox Series X y S después de un año

Han pasado doce meses desde el lanzamiento de la última generación de consolas, pero no muchos se han dado cuenta. El comienzo de la nueva era ciertamente ha sido lento, a pesar de las excelentes ventas de hardware, debido a las condiciones cambiantes del mercado, lo que hace imposible abandonar repentinamente la generación anterior. Entonces tiene sentido preguntar qué es Xbox Series X e S a Después de un año , prima consola de próxima generación para llegar al mercado.

primeros meses



Xbox Series X e Series S en oferta

Hablemos con claridad: Lanzamiento de Xbox Series X y S. No es el más afortunado. No hubo escasez de juegos, pero los grandes venían de terceros y estaban al otro lado de las plataformas. El 10 de noviembre de 2020, cuando los dos nuevos dispositivos ya estaban disponibles en las tiendas, sus compradores pudieron elegir entre más de treinta juegos, siendo solo el Falconer un “peso” exclusivo, además de forma temporal. De hecho, otros productos de Xbox Game Studios se lanzaron de inmediato, pero todos ya se lanzaron en Xbox One y se actualizaron según sea necesario para la serie (Gears 5, Gears Tactics, Forza Horizon 4).

Faltaba una exclusiva que hiciera brillar el nuevo hardware. En los planes iniciales de Microsoft, esto iba a ser Halo Infinite, tanto que un archivo márketing Las consolas, que ahora están listas, estaban llenas de referencias al título de 343 Industries, pero las reacciones al estreno del juego, que tuvo lugar durante el verano de 2020, convencieron a Redmond de retrasarlo un año, dejando la serie expuesta en los primeros meses. de sus vidas. Los que dicen que faltan los juegos mienten, porque de hecho la consola aún no se ha lanzado con muchos productos que realmente se puedan jugar, sobre todo gracias a la retrocompatibilidad, pero claro que el nuevo hardware no lo hace atractivo con cosas de un generación o dos antes, pero aumenta.



Falconeer es un buen título, pero no se puede vender la consola.

Sin embargo, sería injusto decir que Microsoft No tenía cartas para jugar: en los últimos años, el ecosistema de Xbox ha mejorado tanto, especialmente en el lado de los servicios, que puede vender hardware nuevo incluso como una puerta de entrada premium a una suscripción a Xbox Game Pass, que ellos Están vinculados a la entrega dual. Además, decir que las Xbox Series X y S fueron fallas en los primeros meses de sus vidas sería simplemente un error, ya que se agotaron cada vez que se lanzaron. En concreto, el primer mando aún no está en las tiendas, lo que indica que el interés de los jugadores por lo que ahora es la generación actual está presente y es muy alto. Digamos que no habló mucho sobre la competencia, sí, pero muchos todavía encuentran una razón para dar el salto.

Por supuesto, también debemos recordar que no faltaron los problemas. Por ejemplo, el análisis técnico de títulos multiplataforma siempre parece recompensar los lanzamientos en los primeros meses. PS5, a pesar de la menor potencia en papel en comparación con la Xbox Series X. La razón de esta extraña situación apareció muy rápidamente: más tarde, el hardware de la consola de Microsoft llegó a manos de los desarrolladores.



Gears 5 se ha actualizado para Xbox Series X y S.

En pocas palabras, no muchos de ellos han tenido tiempo de aprender a explotar correctamente las características de la serie y pagar un precio por el rendimiento. Con el paso de los meses, la situación ha vuelto a la normalidad y hoy ya nadie se sorprende cuando el mejor juego de consola es la Xbox Series X.

Como decíamos, lo que Microsoft ha hecho bien desde el principio es apostarlo todo Servicios. Ya mencionamos Xbox Game Pass, pero al menos cabe mencionar Smart Delivery, que es el sistema que identifica automáticamente los dispositivos en uso instalando la versión más adecuada del juego. Al principio, a muchos les pareció un trabajo sin importancia, pero a lo largo de los meses resultó bastante exitoso, especialmente en comparación con los engorrosos sistemas de modernización y movilización de los rescates de la competencia. También cabe destacar otro punto importante de la estrategia de Microsoft, que si queremos vincularlo también a Smart Delivery: la gestión de los precios. La compañía no solo ha aumentado los títulos propios, sino que con una sola compra, han traído a casa todas las versiones de juegos que se adhieren al software de Microsoft, sin actualizaciones compradas por separado para cambiar a versiones más recientes. Esta opción también, con el tiempo, ha demostrado ser una opción rentable en términos de marketing.