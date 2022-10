¿Xbox puede renunciar a la exclusividad de Call of Duty para ganar una tienda móvil? – Multijugador.it

los Choque entre Microsoft y Sony En cuanto a la adquisición de Ventisca de Activision Es de conocimiento común y muchos también sabrán que la situación ahora se ha complicado ya que la Autoridad del Mercado Financiero, el regulador del Reino Unido, está investigando.

Sin embargo, el enfoque de las discusiones en línea no es la adquisición en su totalidad, cuantos más archivos llamada de control de servicio, que se ha convertido en un símbolo de todo el proceso comercial, incluso por razones más que legítimas. Hacer que Call of Duty sea exclusivo de Microsoft (por ejemplo, para Xbox, Cloud Game Pass y PC) sería un gran golpe para Redmond, pero también sería un mal golpe para PlayStation, que gana mucho con la historia del tirador y teme perder un lote. usuarios, especialmente a largo plazo.

los a largo plazo Ese es el punto real, porque durante varios años Call of Duty seguirá siendo multiplataforma según lo acordado con Sony, y quizás lo más importante, no llegará a D1 en Game Pass por mucho tiempo.



Call of Duty Zona de guerra móvil

La adquisición de Activision Blizzard, algo similar a la de BethesdaObviamente, no está destinado a sabotear el mercado de inmediato, sino como una inversión que dará sus frutos más adelante. Sin embargo, estos frutos van más allá de la visión del jugador de consola promedio, como lo demuestra un documento oficial que Microsoft presentó a la CMA.

Microsoft ve la adquisición de Activision Blizzard no solo como una forma de dominar el campo de las consolas, sino también porque obtendrá las épicas, y lo más importante, una experiencia personalizada para mundo móvil.

Como hemos indicado, Xbox planea construir su propia tienda móvil para competir con la App Store y Google Play, pero para ello necesariamente tendrá que ofrecer una selección de juegos muy deseables de forma exclusiva, como Saga de Call of Duty Mobile y Candy Crash.

no es Invertir para ser subestimadoComo explicó Microsoft, “los clientes móviles representan aproximadamente las tres cuartas partes de las MAU de Activision”, donde las MAU se refieren a usuarios activos mensualmente. En palabras muy simples, muchos usuarios están dispuestos a gastar mucho dinero.

Además, obtener Activision Blizzard lo traerá consigo Experiencia en la creación de juegos móviles. exitoso. Sería algo así como una adquisición en la misma línea que la compra de Sony Interactive Entertainment por parte de Bungie. Destiny se ha mantenido multiplataforma, y ​​Bungie todavía tiene una importante autonomía de edición y producción, pero brinda a PlayStation “conocimientos técnicos” para crear títulos “como servicio”, que a la compañía le importa mucho.

Aunque la fuerza comercial destino No comparable al menos a Call of Duty, no sería descabellado que -en el caso de que las cosas se pongan realmente difíciles con el CMA- Microsoft acepte la idea de limitar su control sobre Call of Duty, para poder acceder a dicho experiencia móvil. Invertir en móvil, que hasta donde sabemos no tiene limitaciones inmediatas, podría generar más ganancias y beneficios de los que Call of Duty podría brindar durante muchos años (repetimos, los acuerdos entre Sony y Activision prohibirán a Microsoft en caso de una adquisición). De todos modos).

naturalmente, phil spencer Sus colegas prefieren tener su pastel y comérselo, pero creemos que tener la capacidad de ingresar rápidamente al mundo móvil puede ser un trato justo para mantener Call of Duty multiplataforma, tal como lo hizo con Minecraft.

¿qué piensas? Vamos a hablar acerca de.

