Xbox Game Pass: ¿Mana Insights en el catálogo en el lanzamiento? Guías de Microsoft Store

Como mencionó IdleSloth en X | Twitter, la página de la Tienda Xbox del juego tiene algunas referencias obvias al servicio de suscripción. La vista previa del portal dice: “Regenera el flujo de poder en Visions of Mana, próximamente en Xbox Series Además, un usuario compartió una pantalla de tienda dedicada al juego con el mensaje “jugando el primer día”, que en este caso también podría estar vinculado a Game Pass.

Todavía es demasiado pronto para celebrar

Pero después del examen, nos gustaría señalar esto. Estas referencias parecen haber desaparecido. De la App Store damos por hecho que han sido eliminadas por Microsoft. Por tanto, caben dos hipótesis: la información surgió por negligencia de Redmond, o es correcta pero fue divulgada incorrectamente en una fecha temprana.

Hay que decir que en el segundo caso cabría preguntarse por qué el anuncio no llegó durante el Devoloper_Direct de la semana pasada, en el que apareció por sorpresa Visions of Mana, pero de nuevo no podemos conocer las estrategias de marketing de Microsoft ni los detalles del acuerdo supuestamente creado entre Square. Enix y Microsoft.

De todos modos, por ahora Visions of Mana no ha sido confirmado en Xbox Game PassPor ello, os aconsejamos abordar el tema con cierta cautela, a la espera de comunicaciones oficiales al respecto. La verdad, para bien o para mal, debería salir a la luz en los próximos meses, dado que se espera que el juego se lance durante el verano en PC, PlayStation y Xbox.