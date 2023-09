Xbox en Tokyo Game Show 2023: hora y duración desde la presentación de Microsoft

un evento importante

Si se confirman los datos, seguramente será una gran presentación de Microsoft, que ya hizo el año pasado. muchas noticias Concretamente durante TGS 2022, demostrando la gran importancia que tiene ahora esta exposición en la política de la Casa de Redmond.

Entre las nuevas características anunciadas el año pasado se encuentran varios juegos de Game Pass como Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, etc., y avances de Wo Long: Fallen Dynasty, Palworld y muchos otros. juegos, además de la llegada de Guilty Gear Strive.

Así que esperamos que lleguen algunas noticias interesantes este año también: la fecha está fijada para mañana por la mañana a las 11:00 y seguiremos de cerca el evento Xbox Showcase en TGS 2023.