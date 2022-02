Wonder Boy Collection apareció en Amazon para PS4 y Nintendo Switch, ¿próximo anuncio? – Multijugador.it

Destacado en Amazon Reino Unido Wonder Boy مجموعة grupo para PS4 y Nintendo SwitchQuizás espere el anuncio oficial, que puede llegar en los próximos días.

La página del producto incluye la caja de arte de PS4 y Nintendo Switch, que puede encontrar en la imagen a continuación, y revela que estará en la colección. cuatro partidosdesde el arcade original Wonder Boy lanzado en 1986, pasando por Wonder Boy in Monster Land (1987) y Wonder Boy in Monster World (1991), hasta Monster World IV (1994).



La carátula de Wonder Boy Collection apareció en Amazon

Según la descripción de Amazon, cada juego tiene su propia Características adicionales Como filtros, sombreadores y la opción de rebobinar el juego en cualquier momento y galería. En definitiva, esta es una excelente oportunidad para redescubrir una serie histórica.

Tal como informó Gematsu, Wonder Boy Collection apareció en la base de datos de la ESRB a principios de mes y en octubre de 2020 también en la lista de precios de la tienda digital GameFly, bajo el nombre “Wonder Boy Classics”. en este punto anuncio oficial De ININ Games podrías estar a la vuelta de la esquina.