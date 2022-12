Wilde Lucarelli está molesta por el llanto de bebé (durante horas) en el avión: estas son sus palabras

No puede encontrar la paz ni siquiera en el avión. Lucarelli salvaje Que vuelan a Doha después de la final Bailando con las estrellas para llegar a su meta, Katmandúme encontré con un Momento Particularmente molesto. “El viaje a Doha-Katmandú despierta emociones”, escribe Selvagia, enmarcando al amigo lorenzo biagiarelli desde atrás. El obstáculo del viaje para el juez Palando es un niño Un recién nacido que rompió en llanto desde el primer momento a bordo y durante todo el vuelo. “Expreso optimismo”, afirma. Lucarelli salvaje, con la esperanza de no escuchar el llanto y los gritos del bebé durante todo el vuelo. Pero la situación no parece haberse calmado.









El complicado viaje de Selvagia Lucarelli: lo que sucedió





Él dice: “Tres horas después …” Lucarelli salvajeSe recupera mientras pone los ojos en blanco, molesta por la situación. “Cinco horas después…” vuelve a escribir después de un rato. Finalmente, hacen una escala en Doha y vuelven a Nepal. “El aeropuerto es hermoso y también este rincón para los niños, que ahora es de todos modos odio a todos Indiscriminado » pincha Selvagia. Podrá respirar y relajarse, solo en el próximo vuelo a Katmandú, que está lleno de nepalíes.

































Selvaggia está dispuesta a renunciar a la emisión danza, que concluyó el pasado sábado, que sin duda fue el más polémico de todos. Ella era uno de los personajes principales. Después de las largas revelaciones del exabrupto de ayer, Selvaggia Lucarelli optó por un cambio de aires y salió a dar una vuelta con su compañero Lorenzo Biagiarelli. El jurado de Palando publicó en Instagram una historia que mostraba la pantalla del viaje de Milan Malpensa a Doha, pero irónicamente precisó: “Doha es solo una escala, lo juro”. Y de nuevo, en el siguiente con la foto de Lorenzo donde se puede ver en pantalla el destino: Katmandú, la capital de Nepal.











Última actualización: miércoles 28 de diciembre de 2022 a las 22:44



