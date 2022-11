WhatsApp tiene algo nuevo para los grupos

34























Cualquiera que participe en diferentes conversaciones de grupo de WhatsApp Él sabe muy bien cuál es el principal problema de hacer esto: corre el riesgo de recibir una avalancha de notificaciones en su teléfono inteligente. Por eso, no todos quedaron contentos cuando WhatsApp anunció que había traído la mayor cantidad de participantes al grupo. 256 a 1024 miembros: Buenos días todo lo suficiente para agotar la batería. WhatsApp lo sabe y parece que ya está trabajando en el problema.

WhatsApp: grupos “estúpidos” con más de 256 miembros

La noticia fue interceptada por el blog de siempre. WABetaInfo, especializada en versiones beta de las aplicaciones de WhatsApp. Concretamente, en este caso, fue Versión de prueba 2.22.23.9 para Android.

Participantes de WhatsApp Beta que han descargado esta versión, de hecho, nada más abrirla Chat grupal con más de 256 miembros Leer nota:Este grupo tiene más de 256 participantes y se silencia automáticamente para reducir las notificaciones.Le siguen dos teclas: la clásica tecla OK y otra para reactivar notificaciones.

Claramente estamos teniendo un gran alivio, lo que nos permite apuntarnos a grupos más numerosos a mansalva ser abrumado por las notificaciones sin tener que silenciarlas manualmente, lo que todavía es posible con cualquier grupo, incluso con menos de 256 miembros.

Cómo silenciar un grupo de WhatsApp

silencioso Las notificaciones de un grupo de WhatsApp son muy sencillas: basta con entrar en el chat, pulsar en el menú principal con los tres puntos de arriba a la derecha y luego elegir “Desactivar las notificaciones“.

Podremos elegir entre tiempo ocho horasY el semana o Siempre También podremos elegir si queremos ver (pero no escuchar) la notificación, no verla o escucharla. En todo caso , Seguiremos viendo el grupo. Y toda su actividad está en la lista de chat. Si ni siquiera queremos ver más al grupo, pero no queremos salir de él, deberíamos Archivar chat grupal.

Cuando llegan nuevas notificaciones

Finalmente, especificamos como es habitual que cuando se trata de noticias en aplicación beta Desde WhatsApp (y todas las demás aplicaciones beta), no se dice que la nueva funcionalidad vaya a llegar necesariamente ni, al menos, que vaya a llegar pronto. WhatsApp hace esto todo el tiempo experimentos En sus apps beta para Android e iOS, muchas de las cuales luego caen en el vacío o desaparecen y reaparecen Después de años.

Sin embargo, en este caso también hay que considerar que los grupos de 1024 integrantes forman parte del mayor proyecto de comunidad de WhatsAppY el Lanzado oficialmente pero aún no en Italia.

Únase a una comunidad de WhatsApp que incluye automáticamente El hecho de participar en por lo menos Un grupo muy grande, a menudo varios grupos al mismo tiempo. Por lo tanto, que las notificaciones se ignoren por defecto es algo muy consistente con este proyecto.