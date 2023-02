WhatsApp, la revolución de las videollamadas: ya nada es como antes (¿por suerte?)

Aquí llega una auténtica revolución en las videollamadas en WhatsApp. La novedad atraerá a todos los usuarios.

Hoy en día, WhatsApp es una de las aplicaciones de las que realmente no podemos prescindir. Después de todo, la aplicación de mensajería instantánea se usa más para comunicarse con personas, mediante el envío de mensajes de texto o grabaciones de audio, así como fotos, videos y documentos. Además, nos brinda la posibilidad de realizar llamadas y nuestras videollamadas.

En particular, las videollamadas son muy populares entre los usuarios de WhatsApp. Su éxito, que explotó sobre todo durante la pandemia del Covid 19, se debe a que además de poder escuchar a nuestros amigos y familiares, tenemos la oportunidad de ver a la persona o personas con las que estamos hablando.

En vista del alto uso de las videollamadas de WhatsApp, Meta ha decidido lanzar una actualización revolucionaria que, sin duda, cambiará la forma de hacer videollamadas para mejor. Una novedad que promete ser un auténtico punto de inflexión para todos los usuarios que realizan videollamadas en WhatsApp.

WhatsApp: la revolución de las videollamadas

WhatsApp es una aplicación que brinda diferentes formas de comunicarse con las personas. Entre las funciones más utilizadas, sin duda, se encuentran las videollamadas. Al fin y al cabo, nos permiten no solo hablar con nuestros amigos o familiares, sino al mismo tiempo poder verlos. Sin embargo, hay un aspecto de las videollamadas del que WhatsApp siempre ha carecido. De hecho, una vez que hacemos una videollamada en WhatsApp, nuestro smartphone no nos permite realizar ninguna otra operación mientras estamos manteniendo una conversación.

Puede suceder que durante una videollamada bastante larga necesite, por ejemplo, revisar su bandeja de entrada de correo electrónico o revisar un mensaje de texto. Bueno, esto no era posible para muchos usuarios hasta ahora. De hecho, si el problema de Android no está presente, los usuarios de iOS no tendrán la posibilidad de realizar las operaciones al mismo tiempo que la videollamada está en curso.

Afortunadamente, el momento del cambio está cerca. Llega la nueva versión 23.3.77 de WhatsApp que revolucionará la forma de hacer videollamadas. Un cambio realmente positivo, incluso si no es para todos en este momento, será en unas pocas semanas. La nueva función incluida en la actualización introducirá PiP, es decir, la función Picture in Picture durante las videollamadas, en dispositivos iOS. Entonces será posible minimizar la pantalla de la videollamada, para poder realizar otras actividades aunque la videollamada esté en curso. Además, de nuevo para dispositivos iOS, finalmente será posible enviar stickers con tu avatar y agregar subtítulos a los documentos enviados en el chat, tal como ya hemos visto para dispositivos Android.