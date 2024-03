WhatsApp, cómo bloquear números y contactos spam

Icono de WhatsApp con número de notificación en el teléfono inteligente – PianetaCellulare.it (crédito: oasisamuel/shutterstock)

Es posible dejar de recibir spam o llamadas y mensajes no deseados en WhatsApp de un contacto específico, simplemente bloquearlo: veamos cómo.

Hemos tenido la oportunidad en los últimos días de informar cómo se consigue esto. Bloquear contactos y números de teléfono Para evitar recibir llamadas y mensajes en tu smartphone de números no deseados y de números desconocidos porque no están en la libreta de direcciones o porque no comparten su identidad. Además de las llamadas y los SMS, existe otra herramienta de comunicación muy popular y cada vez más utilizada para transmitir spam: WhatsApp.

El spam también puede llegar a WhatsApp. No se trata sólo de lo que pueda provenir de un número desconocido o de que las empresas le den permiso para usar su número de móvil para recibir anuncios. Por “spam” también podemos referirnos a todos aquellos mensajes que contengan noticias falsas o mensajes ofensivos recibidos en chats grupales o individuales. ¿Por qué todavía te enfadas por abrir estos mensajes que llegan a WhatsApp cuando existe una solución rápida y sencilla para evitarlos? La propia WhatsApp creó un vídeo, que se muestra a continuación, aconsejando a sus usuarios cómo actuar ante estas situaciones: Simplemente bloquea números y contactos no deseados.

WhatsApp, cómo bloquear números y contactos para evitar el spam

No es posible bloquear preventivamente un número o contacto en WhatsApp, lo que significa que una vez que recibes un mensaje de un número desconocido y potencialmente no deseado, puedes agregarlo a la lista de números a bloquear en la aplicación. Cuando quieras bloquear un contacto en WhatsApp, debes abrir la conversación abierta con el contacto que deseas bloquear, luego abrir la lista de chats (presionando el ícono de tres puntos en la parte superior derecha), luego seleccionar “Más” y luego “Bloquear” nuevamente. En este punto se abre una ventana que le invita a confirmar (seleccionando “Bloquear”) o cancelar (seleccionando “Cancelar”) el pedido. Si eliges la opción 'Bloquear', el contacto en cuestión no será informado de que ha sido bloqueado.

Alternativamente, desde la página donde se enumeran todos los chats, puedes tocar y mantener presionado el chat del contacto que deseas bloquear hasta que aparezca el menú con el ícono de la papelera en la parte superior de la pantalla. En este punto, no es necesario que toque el ícono de la papelera, sino que toque el ícono “Más” con tres puntos y luego seleccione “Bloquear”.

También te puede pasar que recibas un mensaje de un número nuevo que no está en la libreta de direcciones, lo cual es posible porque el remitente tiene nuestro número en su libreta de direcciones: en tales casos, dentro de la nueva conversación iniciada por la aplicación hace que el número ya esté disponible. Opción de bloquear número.

Dependiendo del modelo de dispositivo que estés utilizando, pueden existir otras formas de bloquear un contacto en WhatsApp. Por ejemplo, con una notificación recibida en iOS y Android del contacto que desea bloquear que aparece en la pantalla de bloqueo, puede tocar el ícono que muestra una flecha hacia abajo y seleccionar la opción Bloquear.

¿Qué pasa con los contactos bloqueados?

Los chats de contactos bloqueados en WhatsApp siguen disponibles en la aplicación y tienes que eliminarlos manualmente si no quieres verlos más. Para ello, desde la página donde se enumeran todos los chats, debes tocar y mantener presionado el chat que deseas eliminar hasta que aparezca el ícono de la papelera en la parte superior de la pantalla. En este punto, simplemente toque el ícono de la papelera para eliminar el chat seleccionado.

No es posible recibir llamadas y mensajes vía WhatsApp de contactos bloqueados. Tenga en cuenta que bloquear un número dentro de WhatsApp no ​​bloquea el contacto, incluso en aplicaciones telefónicas que administran llamadas y SMS tradicionales. Si tú también quieres bloquear el mismo número en estos casos, te invitamos a leer este otro artículo nuestro.

Para desbloquear un contacto previamente bloqueado, debe abrir el menú Ajustes En WhatsApp (icono de tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla de chat), seleccione “Privacidad” y luego “Desbloquear” nuevamente. Esta página enumera todos los contactos previamente bloqueados y puede seleccionar contactos para desbloquear.

Además de bloquear un contacto, puedes denunciarlo como spam

Si recibes mensajes no deseados de un contacto que no conoces, porque puede ser un número que envía publicidad y no el número de un amigo o conocido, se recomienda no solo bloquear el número siguiendo uno de los pasos descritos en la párrafo anterior pero también Reportar el número a WhatsApp. Para ello hay dos caminos a seguir. La primera es seleccionar la opción “Reportar un contacto” que se muestra en la ventana que se abre en WhatsApp luego de seleccionar la opción “Bloquear” siguiendo los pasos mencionados anteriormente. Alternativamente, puedes abrir la conversación con el contacto para denunciarlo, luego abrir el menú (tocando el ícono de tres puntos en la parte superior derecha), luego seleccionar “Más” y finalmente “Denunciar”.

Para obtener más información sobre las herramientas que proporciona WhatsApp para bloquear y denunciar a una persona, contacto o número, lo remitimos a la página de soporte oficial del servicio, a la que se puede acceder en la página web faq.whatsapp.com/1142481766359885/.