Vuelve Sigep pero también Paolo Civoli, exposiciones, encuentros y visitas guiadas

Los fines de semana en la ciudad y en el interior son más ricos y diversos que nunca. Hay muchos eventos imperdibles para elegir. No faltan oportunidades para encuentros, exposiciones, citas teatrales y paseos por los lugares queridos por Fellini y más evocadores que adornan la zona. Descubramos juntos la oferta de fin de semana, desde el centro de la ciudad sin descuidar los pueblos del interior.

Una cita en el teatro

Espacio el fin de semana Rímini Brindar la oportunidad de pasar un buen rato en el teatro. Para esta ocasión,

Pero esto no es todo. ¿Te gustaría pasar unas horas agradables entre gastronomía, arte y cultura? No te pierdas un aperitivo en el teatro. De hecho, el Teatro Galle ha vuelto a recuperar su esplendor y en el interior de su vestíbulo, en el Bar del Griffon, donde se pueden degustar deliciosos aperitivos disfrutando de un ambiente único.

Ciudad católico Listos para acoger la irreverencia y la comedia de Paolo Civoli que en esta ocasión regresará a Rumanía a 100 millas por hora. De hecho, la noche del viernes 19 de enero llegará al Teatro della Regina para divertir y entretener a todos los participantes en el evento con una historia personal que recorre toda la existencia del actor románico hasta nuestros días; Una oportunidad para aprender y comprender nuestras raíces sin dejar de lado la importancia de “reírnos” de nosotros mismos y de la vida”.

Una cita en el cine

El “murmullo” de la máquina de café en el fuego, el olor del café que se extiende por toda la casa, el aroma fragante y envolvente de los croissants recién horneados. El desayuno es un ritual o más bien un capricho indispensable, en casa, en el bar o en el trabajo. ¿Por qué no en el cine? De hecho, Cine Folgore ofrece “Desayuno y Películas”: ver grandes clásicos acompañado de un delicioso desayuno servido en su lobby.

También hay un lugar para “los espectadores más pequeños” los fines de semana en la ciudad. De hecho, en los espacios del Cine Settebello continúa “Cinebaby con Merenda”: el festival de cine dedicado al cine infantil con la proyección de algunas películas seleccionadas seguidas de una deliciosa merienda. En esta ocasión, el sábado 20 de enero se proyectará la película “Las aventuras de Peter Pan” dirigida por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Loskey (Estados Unidos, 1953).

Reuniones y eventos

a RíminiDel sábado 20 al miércoles 24 de enero regresa en su cuadragésima quinta edición CEGEP – Salón Internacional de Helados, Pastelería, Panadería y Café: La exposición ocupa una superficie de 129.000 metros cuadrados, incluye 28 pabellones y espera la participación de más de 1.000 expositores, con 5 comunidades empresariales interconectadas entre sí. Este evento, líder mundial del Sweet Foodservice, sirve como punto de referencia para todo el sector y cada año presenta a los operadores del sector de todo el mundo las novedades del mercado, desde los equipos hasta las materias primas, pasando por los envases y los servicios. El evento es también el escenario elegido para competiciones internacionales, talleres y cursos de formación.

No nos dejemos abrumar por demasiada dulzura. Aún queda mucho por “disfrutar y saborear” este delicioso fin de semana. De hecho, el viernes 19 de enero los espacios de la Cineteca Comunale destacarán el premiado y aclamado documental “Otro mañana”. Una oportunidad para estudiar las dinámicas psicológicas, sociales y culturales de las que surge la violencia de género, y las formas de identificarla desde los primeros signos y prevenirla. El documental se enriquece también con testimonios de víctimas y perpetradores de violencia, y de los responsables de abordar el problema (psicólogos, criminólogos, autoridades judiciales, abogados, policías estatales, directores de centros contra la violencia, etc.), y de Emerge el escenario actual de un fenómeno complejo y reaccionario, enmarcado también en una perspectiva histórica y reconstruye hasta qué punto la sensibilidad y la conciencia sobre el tema han cambiado en Italia. Pero eso no es todo, ya que en el encuentro también participará la coguionista Christiana Minardi.

El fin de semana también habrá espacio para una rica programación de iniciativas para los espacios redescubiertos del antiguo Cine Astoria, dentro del proyecto “Regreso a Astoria”, que incluye laboratorios, talleres, performances, cursos, exposiciones y diferentes tipos de actividades.

a Poggio TorrianaLos fines de semana también habrá espacios de encuentro y diálogo. El domingo 21 de enero, el Museo Molino Sabinoli acogerá la exposición cultural y literaria “Ai Confines”: Una oportunidad para profundizar en algunas cuestiones contemporáneas cruciales relacionadas con los procesos de diálogo entre los pueblos a través de la intervención de algunos expertos. El encuentro se organizará en torno al análisis de algunas novelas de autores indígenas pertenecientes a países del Sur Global y la discusión de los temas de actualidad más relevantes.

Excursiones y visitas guiadas.

Para continuar el año de la mejor manera sólo queda una cosa por hacer… sumergirse en la belleza.

Hay muchas oportunidades para realizar visitas guiadas a la ciudad dedicadas al arte y la cultura durante el fin de semana. En este sentido, el domingo 21 de enero, A RíminiSerá posible disfrutar de un viaje para descubrir el Teatro Amentor Galle situado en la Plaza Cavour. La visita guiada permitirá a los participantes admirar el magnífico vestíbulo, la platea y el vestíbulo, sumergiéndose así en un viaje que cuenta la historia del teatro del siglo XIX. La imponente estructura, diseñada por el modesto arquitecto Luigi Poletti e inaugurada por el compositor Giuseppe Verdi en 1857, fue también objeto de algunos acontecimientos tormentosos del siglo XX y de algunos debates durante la Reconstrucción, pero también es un Lugar de encuentro y frecuencia de artistas y personalidades de la ciudad a finales del siglo XIX y durante la Belle era Époque.

El sábado 20 de enero para descubrir la belleza del centro histórico de la ciudad Rímini Es posible elegir entre diferentes propuestas que nos llevarán por rutas insólitas, pasando por barrios menos conocidos. Desde Castel Sismondo, el Museo Fellini, la Domus del Cirujano, el Teatro Galli y sus Partes (Palazzi dell'Arte Rimini) y visitas nocturnas a la ciudad.

Exposiciones

El fin de semana también habrá un gran espacio para la belleza y la cultura artística. Hay muchas galerías en Rímini y su provincia que vale la pena visitar y admirar.

a Rímini, una exposición permanente que aspira a convertirse para el público de todo el mundo en el lugar donde encontrar y redescubrir el mundo único de Federico Fellini. El “Museo Fellini” es de hecho el mayor proyecto museístico dedicado al director de Rimini que combina la poética del cine de Fellini con las técnicas y opciones urbanísticas más innovadoras. Museo distribuido en tres espacios: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la gran zona urbana con espacios verdes, plazas de espectáculos e instalaciones artísticas como el Bosco dei nome y el Palazzo del Fulgor, donde se ubica el cine en la planta baja, mientras que la superior Los pisos son espacios dedicados a la información, el estudio y la investigación con el Archivo Digital, Word Room, Cinemino y Convivio, mientras que otras visiones de Fellini tienen lugar en el tercer piso. Un museo de la imaginación que interpreta el cine del director no como una obra terminada en sí misma, sino como una clave de “todo lo imaginado”. Además, por primera vez en Italia, se celebra en el Palazzo del Folgore la exposición dedicada a “La ropa interior de Fellini: dibujos y palabras”, que muestra cuarenta dibujos de Federico Fellini realizados entre 1978 y 1993 y procedentes de la colección de Daniela Barbiani. Es nieta del maestro, quien fue su asistente de dirección de 1980 a 1993 en sus últimas cuatro películas (And the Ship Goes, Ginger and Fred, Interview y Voice of the Moon).

a RiccioneHasta el lunes 1 de abril, los espacios de Villa Franceschi acogerán Turbulenta, una exposición en la que se explorará la relación existente entre comunidad y comida. Un viaje sensorial e interactivo a través del cual descubrimos los múltiples significados culturales y simbólicos que adquiere la comida en nuestro contexto social, a través de un lenguaje híbrido que comienza con mosaicos y se encuentra con instalaciones, esculturas y nuevos medios. El recorrido expositivo en el que los participantes podrán sumergirse en la comprensión de los múltiples significados culturales y simbólicos que adquiere la comida en nuestro contexto social pretende encontrar entre la búsqueda de alimentos “saludables” y producidos ecológicamente y por tanto “antiguos” e impregnados de historia. Memoria y comida en su realidad actual: envasada y estandarizada por máquinas industriales. Un recorrido interactivo, acompañado de audio y vídeo, permite al visitante ampliar su disfrute de la obra de arte, desde la simple observación hasta el entretenimiento.