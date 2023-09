Vladimir Putin, pelo largo y tenis de mesa: muestra un vídeo secreto

Vladimir Putin viste una camiseta sin mangas, un chándal y el pelo largo y desordenado mientras juega tenis de mesa y dardos.. La cadena de televisión finlandesa YLE difunde fotografías inéditas del presidente ruso. Los videoclips muestran a Putin, por decir lo menos, sin precedentes y muy lejos de la personalidad que ha dominado la escena en Rusia durante un cuarto de siglo. El vídeo data de principios de los años 1990 y fue filmado en Finlandia durante la celebración del Día del Trabajo.

Chándal y pelo largo, joven Vladimir

En ese tiempo, El actual presidente ruso tenía unos 40 años y estaba a punto de irrumpir en la escena política de San PetersburgoDesde donde partirá para invadir Moscú. “Es Putin antes que la riqueza. Putin viste mal, tiene un mal corte de pelo, Putin hace cosas normales como un padre normal”, dice Luke Harding, ex corresponsal de The Guardian desde Moscú en una entrevista con la televisión finlandesa. El vídeo es totalmente nuevo y hace referencia a un viaje a Finlandia hasta ahora desconocido. Las fotografías documentan actividades ordinarias de “ocio”, incluidos jardines, mesas de ping pong y almuerzos. Incluso vemos la risa “incontrolable” del zar.

Putin se ríe: “Parece humano”.

El autocontrol del presidente ruso, en aquel momento, no era fuerte: “Lo más llamativo es que” en el vídeo “está riendo. Parece humano”. En juegos de ping-pong, en los que Putin suele tocarse la nuca con la mano izquierda, el actual presidente ruso juega por parejas con Anatoly Sobchak, el alcalde de San Petersburgo fallecido en 2000.

Los dos oponentes, según la reconstrucción, son guardaespaldas, muy hábiles para perder y dejar celebrar a los jefes.. El clip fue filmado en una residencia cedida en ese momento por el grupo Tomesto, vinculado a Rusia, en la isla de Torso, a unos 100 kilómetros al suroeste de Helsinki.

La emisora ​​no revela la fuente del vídeo: a Putin, que a lo largo de los años se ha construido una imagen de “hombre de acero”, puede que no le guste (por decirlo suavemente) la difusión de un vídeo que muestra un lado hasta ahora desconocido.

El televisor ha editado las imágenes para mejorar su calidad y posee las cintas VHS originales, con elementos que permiten identificar el lugar exacto donde fueron tomadas las imágenes. Para su información, la residencia ya no pertenece a Thomesto y ahora es la casa privada de un ciudadano finlandés.

Según fuentes anónimas contactadas por TV, gran parte del tiempo durante su estancia en Finlandia lo dedicó a salidas de pesca en barco.y, en ocasiones, recurrir a la creación de redes para garantizar un botín satisfactorio. No se puede descartar que el vídeo formara parte de una operación llevada a cabo en su momento por la inteligencia de Helsinki, y sus resultados fueron sorprendentes: Putin, el hombre de la inteligencia soviética, siempre tuvo cuidado de no mostrar la cara, como cualquier espía que se precie. . El clip es una excepción y la versión alegre del actual presidente ruso parece rara. En la mesa, entre los platos de carne y las ricas bebidas, también hay lugar para las bromas “irreverentes”: en Finlandia se come sin límites, mientras que en San Petersburgo hay que lidiar con suministros racionados.