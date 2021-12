Virus corona en Italia y el mundo: noticias y boletín de situación de COVID-19 hoy, 16 de diciembre

Tiendas en la Frontera, Regimientos (FI): “La decisión de Draghi fue oportuna, responsable y aceptable”

“Solo tenemos que agradecer al presidente Draghi su decisión de acabar con todo aquel que cruce las fronteras de nuestro país, porque su decisión no solo es aceptable, sino oportuna y responsable: quiere protegernos del peligro de ser abrumados por el mismo número. de infecciones que afligen a otros estados que nos rodean ”. Así lo afirmó la diputada Luisa Regimenti, miembro de la Comisión de Salud del Parlamento Europeo y miembro del Departamento de Salud de Forza Italia. ”No se pregunta – confirman las cohortes – que vacunarse, sino obtener un hisopo, para la seguridad de nosotros y de los que nos rodean. Cuando la infección se redujo a un destello, tal medida no tenía sentido. Ahora nos enfrentamos a la variable Omicron, un crecimiento exponencial de la infección, que sin embargo es la mitad de la media europea, y la La escala gubernamental tiene un ratio científico absoluto que uno no puede dejar de sostener. Otras cosas y los ciudadanos vacacionamos en paz y con relativa normalidad. Y hay que recordar – prosigue el Parlamento Europeo – que para conseguirlo, lloramos 134.000 muertos ”. Sin embargo, los eurodiputados subrayan que “nos enfrentamos a la paradoja de que se les haga tampones a los que llegan en avión, con muchos menos controles a los que desembarcan en embarcaciones. también. “contra los inmigrantes ilegales, particularmente de África, donde nació y se desarrolló la variante Omicron”.