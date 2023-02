Viajar por el mundo gratis es posible, estas son las mejores formas de hacerlo

Debes saber que viajar gratis por todo el mundo es posible, estas son las mejores formas de hacerlo. Toda la información útil que no debe perderse.

Sí, Viaja por todo el mundo gratis No es imposible pero es una realidad tangible. por supuesto algunos siguen Precauciones y trucos prácticos.

Todos amamos Viajar Y visitar nuevos lugares, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. En un período difícil de extravagancias como el que estamos atravesando, entre inflación y aumento de tarifas, el ahorro ha cobrado mucha importancia.

Hacemos más, señala Debe tener consejos para viajar gratis. Aquí está todo lo que necesitas saber.

Viajar por el mundo gratis es posible, las mejores formas de hacerlo

Si no tienes dinero para gastar en viajes pero no quieres renunciar a la experiencia de viajar, existen varias formas, al alcance de todos, viajes gratis. Es posible seguir algunas precauciones y métodos a los que nos referimos a continuación.

Viajar mientras se trabaja a cambio de comida y alojamiento. No estarás de vacaciones y algunos trabajos también serán agotadores pero Trabajar en el extranjero recibir hospitalidad a cambio Te permitirá visitar países a los que ni siquiera soñaste ir. Puedes encontrar ofertas de trabajo en los portales Wwoof.it y Workaway.info.

un entrenador. Es una forma de viajar gratuita o de bajo coste que se ha vuelto muy popular en los últimos años, con intercambio de hospitalidad. El viajero es hospedado por una familia en una casa particular ya su vez comparte la hospitalidad de la misma familia en casa. Couch significa sofá en referencia a la hospitalidad informal de que los invitados duerman en el sofá (no te preocupes, ese no será el caso). De esta forma obtienes alojamiento gratis y solo gastas en transporte o gastos en el lugar (restaurantes, bares, museos, atracciones…). El sitio web para este servicio es Couchsurfing.com.

intercambio de casas. Similar a couchsurging pero sin los dueños en la casa. Los sitios de referencia son HomeExchange.it y Homelink.it.

negocio en casa

intercambio au pair (au pair). Esta es la forma más tradicional, trabajando como niñera o empleada doméstica en una familia que te acogerá, en este caso proporcionándote también alojamiento y manutención. Consulta los portales AuPairWolrd.com y FindAuPair.com.

Cuidar una casa o un animal. Similar al servicio de au pair pero en este caso Destinado al cuidado de un hogar o una mascotaTanto es así que estamos hablando de eso. quedarse en casa o Guardería de mascotas. En este caso, a diferencia de una au pair, el servicio se presta cuando los propietarios no están en casa. Los sitios para consultar son TrustedHousesitter.com y MindMyHouse.com.

¿Has encontrado tu forma de viajar por el mundo gratis?