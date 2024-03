Vettel: “Hamilton en Ferrari, pensé que era una noticia falsa” – Noticias

Hamilton de rojo

No hay duda de que el 2 de febrero de 2024 quedará en la historia de la Fórmula 1 como el día en que –sorprendentemente–Lewis Hamilton y Ferrari Anunciaron su matrimonio a partir de la próxima temporada. La noticia aparecida a primeras horas de la mañana fue poco a poco confirmándose hasta hacerse oficial por la noche.

La opinión de Sebastián Vettel

Sebastián Vettel Cuéntale a los alemanes sobre él. de derecha a izquierda Pensé en uno Noticias falsas: “Al principio era asi. Pensé que de alguna manera habría algún tipo de desmentido y en cambio se confirmó. pero Luego le escribí inmediatamente a Lewis y lo felicité.. A continuación, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 analizó el proceso de transferencia: “Creo que cuando dijo que fue una decisión muy difícil. Por supuesto que me sorprendióPor su relación con Mercedes. Pero entiendo el deseo de probar algo nuevo”.

Vettel y Mercedes

En los días posteriores a la partida de Hamilton, A.J. Posibilidad de volver él mismo a la Fórmula 1 Vettel al volante de la Flecha de Plata: “Hablé con Toto Wolff por teléfono, pero no específicamente sobre reemplazar a Lewis.En lugar del hecho de que en Mercedes suceden muchas cosas”.

Finalmente, el campeón alemán no parece darles mucho crédito Posibilidad de que Verstappen abandone Red Bull: ““Obviamente hay mucho caos en este momento, pero desde un punto de vista deportivo no veo ninguna razón para pensar en caminos alternativos”.