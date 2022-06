Veronica Pivetti presenta su thriller en Católica y luego en Rimini

Tres niñas. La heroína, su exmarido, su madre. Inocente, hermosa y traicionera. Madre, Alkida e muy scicchissima La empresaria, narcotraficante mexicana, y su hija Joel, exbailarina de Crazy Horse, encuentran el cadáver decapitado en su apartamento mientras su madre está en México y ayudan a su exesposo -ahora felizmente Corinna- a deshacerse de ellos. Pero al hacerlo, ambos caen en las garras de los delincuentes, quienes los secuestran y los llevan a la Ciudad de México, donde Xavier, el jefe del jefe, es llamado “Tumba”, el amante secreto de la anciana madre. A partir de ese momento las balas llovieron, picaron, dispararon, explotaron los explosivos, se derrumbaron los almacenes llenos de droga, la droga desapareció y todos murieron como moscas. En este ajetreo y bullicio, nuestras heroínas logran escapar con demasiados harapos y sangrando en sus ropas de diseñador y Louboutin Heels 13.

Esto y muchos más se expresan en él. tequila bang bangVeremos el último esfuerzo literario de Veronica Bivetti, la famosa actriz, actriz de voz, presentadora de televisión y radio, entre los protagonistas de Mistfest a las 9 p.m. del lunes 13 de junio en la Piazza 1 ° majio en Catholica. Luego, el viernes 17 a las 19h en el Museo Fellini en Rimini entré en el Festival de las Almas.

¿Cómo se te ocurrió la idea de este libro?

“Pensé que aceptar un desafío de Montadori y abrazar el género que quería me intimidaba, así que me limité a “verlo” desde la distancia. Tan pronto como lo enfrenté, me sentí tan aliviado de que naciera la novela de 480 páginas.

¿Puedes explicar el título?

“Este es el” nacimiento “de mi publicación. Para ser honesto, estoy muy ocupado tomando decisiones, sin preocuparme por el título hasta el final cuando escribo el libro. Esta vez estaba inmerso en la historia y más reservado que de costumbre. tequila bang bang Fue inspirador, pop y divertido para mí, así que dije que sí. Les estaba muy agradecida por aclararme la mente.

El narcotráfico en México. ¿Por qué este tema tan fuerte en el país centroamericano?

“Debido a que con la imaginación puedes ir a cualquier parte, ¿por qué no llegar tan lejos? Decidí ir a la parte” difícil “con el propósito específico de escribir un thriller cómico y abordar el problema” difícil “. Pensé que esta variación podría crear muchas situaciones conflictivas en las que se mueven mis personajes.Espero haberlo conseguido.

Las heroínas son tres niñas. ¿Qué vínculo los une?

“No solo el lazo familiar (dos de las cuales son madre e hija) sino sobre todo el lazo de la honestidad y la intuición. Mis tres protagonistas son mujeres que luchan por su estatus y no están sujetas a los clichés del comportamiento. Son libres mujeres, y por lo tanto libres de delincuencia.

En la portada vemos un tacón 13, sin embargo, no es un tacón como los demás, ¿verdad?

“Ese tacón pertenece a Louboutin, otro protagonista de la novela. Según todos los informes, ella es la cuarta mujer en ser la protagonista de la historia. Y es muy peligroso.

¿Podemos decir que este libro celebra la fuerza de las mujeres de alguna manera?

“Fuerza, innovación y libertad. Y desvergüenza. El universo femenino aquí es incontrolable y sin censura, va más allá de los límites del bien o del mal.

¿Te sientes cercano a tus protagonistas?

“Por supuesto que estoy en todos ellos. Cada uno tiene algunas ventajas y algunas desventajas, por lo que pude describirlos completamente. Pero también soy uno de los muchos personajes masculinos que aparecen en la novela, y cada uno tiene ciertas características. Esta vez también me enfrenté al mundo masculino, este thriller lo exigía a gritos.

Su libro es una mezcla de sangre, masacres, explosiones, asesinos tontos, carios centenarios, traidores sexis de ochenta años, traidores torpes, y más y más. Se parece a Tarantino…

“¡Quizás!”.

En tu opinión, ¿cuál es la modernidad de tu libro?

“¿Es moderno? Si es así, me alegro. Considero que el lenguaje es un elemento de la modernidad, así como el uso del humor, que es una característica única de este ‘thriller mexicano’ que dice en el verso.

¿Qué quieres escuchar de los lectores?

“Divertido. Por eso escribí: Para complacer al lector. Eso es todo lo que quiero”.

¿Tus próximos planes?

“La reanudación de la gira teatral, algunos encuentros televisivos y ahora no puedo prescindir de ellos, una nueva novela”.