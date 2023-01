Veamos los primeros minutos de juego en italiano – Multiplayer.it

hola fay rush Fue lanzado ayer por sorpresa, luego del evento de Xbox donde fue anunciado. Desarrollado por Tango Gameworks, al igual que Evil Within y Ghostwire: Tokyo, veamos Los primeros minutos del partido en italianoque grabamos especialmente para ti de la versión para PC.

En el Video Podrás ver el video introductorio que explica cómo el héroe se metió en problemas, encontrándose un brazo mecánico y un reproductor de música en su pecho, y un tutorial sobre la mecánica básica, movimientos, saltos, doble salto, débil y fuerte. ataques y combos musicales.

Leemos Descripción oficial Del juego:

¡Sigue el ritmo mientras el aspirante a estrella de rock Chai y su peculiar grupo de aliados se enfrentan a una corporación malvada que construye mejoras de robots con combates de ritmo rápido! Tango Gameworks, creador de títulos como The Evil Within y Ghostwire: Tokyo (sí, en serio), nos trae Hi-Fi RUSH, un nuevo juego de acción en el que los personajes, el mundo y las batallas se mueven al ritmo de la música.

Shay contra el mundo

Etiquetado como “defectuoso” después de un experimento sospechoso realizado en él por una corporación que accidentalmente hace que su corazón se fusione con un reproductor de música, Chai ahora debe luchar por la libertad en un mundo en constante cambio donde todo, desde rompecabezas de plataformas hasta ataques enemigos y bromas coloridas, es… sigue el ritmo.

Socio abierto!

Enfréntate a los ejércitos de drones corporativos (robots reales) en un combate satisfactorio que aumenta la velocidad. ¡Pon tus movimientos al ritmo de la música para la actuación llamativa de GO SO, habilidades especiales infalibles e incluso ataques combinados con los de tus aliados! ¿Quieres llamar la atención? Exagere y use el ritmo para amplificar sus habilidades y obtener esos codiciados puntajes de calificación S.

Rebelión turbulenta y conducción dura

Dirige un equipo de coloridos compañeros y ataca el corazón de una corporación enemiga… sin corazón. Prepárate para enfrentarte a los jefes de todos los departamentos, incluidos los de producción, marketing, contabilidad y la motivación cada vez mayor con la que defienden la cima de la empresa en impresionantes secuencias de lucha, ¡cada uno con su propia canción personalizada!

Consigue tus auriculares

Obtén una lista de reproducción de canciones originales, además de canciones de Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable, ¡y más! ¿Quiere mostrar sus habilidades en vivo frente a una audiencia de transmisión? No temas: Hi-Fi RUSH incluye un modo de sonido alternativo donde las canciones con licencia se reemplazan con pistas originales creadas específicamente para Hi-Fi RUSH.