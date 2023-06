Vea a SpaceX lanzar una nave de carga Dragon a la estación espacial el 4 de junio después de un retraso de un día

Actualizado el 3 de junio: SpaceX ha retrasado el lanzamiento de la misión de carga CRS-28 a más tardar el domingo 4 de junio a las 12:12 p. m. EST (16:12 GMT) debido a las inclemencias del tiempo y las inspecciones de vehículos.

SpaceX lanzará la misión de carga número 28 a la Estación Espacial Internacional para la NASA el domingo (4 de junio) después de un retraso climático de un día y puede ver el evento en vivo.

a espaciox Un cohete Falcon 9 ahora está programado para lanzar una cápsula de carga robótica Dragon hacia el laboratorio en órbita el domingo a las 12:12 p. m. EST (16:12 GMT) Desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. El lanzamiento estaba originalmente programado para el sábado 3 de junio, pero SpaceX anunció un retraso de 24 horas en las primeras horas del día, citando la necesidad de “permitir más tiempo para la preparación de vehículos y mejores condiciones climáticas”, según un periódico. actualización de twitter.

Puede ver el lanzamiento aquí en Space.com, cortesía de la NASA, o en vivo a través de la agencia espacial SpaceX. El webcast de SpaceX comenzará a las 12:00 EST (16:00 GMT). No hay garantía de que el dragón Sin embargo, partirá a tiempo; De hecho, hay un 60 % de posibilidades de que el tiempo no coopere el domingo, lo que es solo un poco mejor que el 70 % de probabilidades de mal tiempo para un sábado. Si el lanzamiento no ocurre hoy, la próxima oportunidad vendrá Lunes (5 de junio) 11:47 a. m. EST (1547 GMT).

el Halcón 9 La cápsula Dragon no tripulada se pondrá en órbita en la trayectoria de encuentro de la Estación Espacial Internacional (ISS). Después de la separación, la primera etapa del Falcon 9 realizará un encendido de retroceso y aterrizará en el dron autónomo A Shortfall of Gravitas de SpaceX, que estará estacionado en el Océano Atlántico.

Cargo Dragon pasará poco más de 40 horas en un curso de intercepción con el Estación Espacial Internacional . Dragon se pondrá al día con la Estación Espacial Internacional el lunes (5 de junio) por la mañana temprano, y el acoplamiento al puerto principal del módulo Harmony está programado para las 5:36 a. m. EDT (0936 GMT). También puedes verlo aquí en Space.com, cuando llegue el momento.

El Dragón transportará unos cuantos miles de libras de suministros de investigación científica y provisiones para la tripulación de la estación. Lanzamiento de Northrop Grumman retrasado cisne NG-19, el vehículo de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional, incitó a la NASA a transferir parte de la carga destinada a esa misión a Dragon para evitar que el caché de la estación espacial se redujera demasiado.

El buque de carga Dragon CRS-28 de SpaceX se encuentra sobre su cohete Falcon 9 contra un cielo azul brillante antes de su lanzamiento planificado a la Estación Espacial Internacional desde Pad 39A desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el 4 de junio de 2023. (Crédito de la imagen: SpaceX)

Durante una conferencia de prensa previa al lanzamiento el martes (30 de mayo), el científico jefe de la NASA para la Estación Espacial Internacional, Curt Costello, dijo que el CRS-28 “compensa el retraso que hemos tenido para llevar la nave espacial NG Cygnus a la estación. Entonces, estamos enviando muchos más suministros logísticos para la tripulación para que sigan funcionando hasta fin de año”.

La investigación científica a bordo del CRS-28 trae nuevos experimentos a la Estación Espacial Internacional, además de reponer materiales para más de 30 proyectos en curso. Exhibiendo la tecnología de Clinger para sistemas de acoplamiento para la estación espacial autónoma, microgravedad La mutación del ADN de los telómeros y la investigación de la descarga de energía azul para las tormentas eléctricas se encuentran entre algunos de los nuevos experimentos científicos en curso en esta misión.

Media docena cubitos También fueron guardados a bordo del CRS-28 Dragon, todos menos uno de los cuales son proyectos dirigidos por estudiantes del programa Cubeaat de la Agencia Espacial Canadiense. El sexto proviene de la Fundación Espacial, en asociación con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y el Comando de Sistemas Espaciales. Se llama Moonlighter y proporcionará una plataforma para desafiar los ataques de ciberseguridad espacial.

CRS-28 también lleva el siguiente par de iROSA (Conjuntos solares de la Estación Espacial Internacional), que están conectados encima de los paneles solares existentes de la ISS para aumentar las necesidades de electricidad de la estación. Se sacará de la caja del Dragón usando el brazo robótico de la estación y luego los astronautas de la NASA lo instalarán en el transcurso de dos años. Paseo espacial . Una vez que esté operativo, el complemento completo de iROSA aumentará el suministro de energía del laboratorio en órbita entre un 20% y un 30%.

Diseñado como un vehículo reutilizable, el cargamento Dragon de SpaceX devolverá muestras científicas de más de 34 sondas a bordo de la Estación Espacial Internacional al final de su estadía en la estación. Al igual que su contraparte tripulada, la carga útil del Dragón regresa a la Tierra para salpicar suavemente el océano con la ayuda de un paracaídas.