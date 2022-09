Ve un tiburón y sale corriendo pero no puede llegar a la orilla Una mujer que murió en el agua frente a los bañistas

Todos los que estaban en el agua comenzaron a gritar mientras intentaban salir del agua lo más rápido que podían. Lo mismo hizo el hombre de 39 años que no pudo escapar. imagen de archivo Nadar tranquilamente en la playa por la mañana se convirtió en una tragedia en Sudáfrica cuando una mujer se unió, Atacado y asesinado por un tiburón blanco. Drama Domingo por la mañana frente a Central Beach, en la ciudad de Plettenberg Bay, en el Cabo Occidental. La víctima es una mujer de 39 años. Que estaba en la playa con otras personas nadando en la mañana. El día parecía tranquilo y el mar estaba en calma cuando de repente apareció en el agua un gran tiburón blanco.

La escena descrita por los testigos es inmediatamente dramática. Todos los que estaban en el agua comenzaron a gritar mientras intentaban salir del agua lo más rápido que podían. Lo mismo hizo el hombre de 39 años que fue atacado por el animal y no pude escapar. “Estaba un poco nublado pero estaba soleado y había mucha gente buceando temprano porque la temperatura era muy alta. Luego escuchamos muchos gritos de personas que se quedaron sin agua por el ataque del tiburón”, dijo un testigo. . llegué a la playa, Los presentes inmediatamente pidieron ayuda Pero es demasiado tarde para la mujer. Al lugar llegó una lancha patrullera del Instituto Nacional de Salvamento Marítimo (NSRI), pero solo logró recuperar el cuerpo de la mujer muerta. READ El motociclista golpea el auto "Oh, Dios mío". TV lo transmitió por error - Libero Quotidiano El portavoz de NSRI, Craig Lampinnon, dijo a TimesLive: “Desafortunadamente, hubo un accidente fatal con un tiburón frente a Central Beach el domingo por la mañana. NSRI Plettenberg Bay y la policía se activaron a las 7:53 a.m. después de eso. Cuando se informó un incidente con tiburones, él estaba enviado.” Al llegar al lugar del accidente, los rescatistas encontraron un cuerpo sin vida Se cree que es una mujer de 39 años de Ciudad del Cabo. El cuerpo fue sacado del agua y llevado a la orilla”. Este es el segundo ataque fatal de tiburón en el área en los últimos tres meses. Por lo que las autoridades locales confirman que pronto se instalarán arrecifes de tiburones en el agua junto con otras señales de advertencia.

