Ustari, portero del Pachuca, se va tras detener un penal – Corriere.it

Tras ser recuperado, permanece en el terreno de juego lo que resta de partido, aunque no recuerda el desenlace del encuentro.

Todo empezó faltando 15 minutos para el final cuando el portero de 36 años cometió una falta en el área. Jesús Gallardo: En esta ocasión recibió un golpe en la nariz, que le provocó una hemorragia, pero la ropa del personal médico parece haber vuelto a poner las cosas en su lugar. Inmediatamente Ustari rechazó la sentencia. Funs Mori, permitiendo que Pachuca se aferrara a una ventaja temporal de 3-2, pero la situación se deterioró durante el júbilo de tener un penal detenido. De hecho, Ustari se desmayó y el personal médico regresó al campo para ayudarlo. Cuando se puso de pie, el argentino -en medio de la incredulidad del público- se paró en el terreno de juego y dio por terminado el partido. Tuve sentimientos extraños porque las cosas podrían haber resultado por mi error, pero la suerte jugó a nuestro favor. Me sentí muy mareado. Todavía estaba inconsciente y había un ruido en mi cabeza. Volví a preguntar por el resultado porque tuve mi propia idea, pero quiero estar seguro, dijo Ustari. Así que en vez Entrenador de Pachuca, William Almada: Ustari perdió mucha sangre y estaba un poco aturdido, pero estaba bien en el vestuario. Creo que el golpe cayó en la nariz, no en la cabeza, y no en el cráneo, lo que provocó todo. La verdad es que no sé la ética, no soy un experto, y si los médicos le permiten continuar, eso significa que puede.