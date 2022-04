Una ucraniana y una rusa se casaron en México

Taria Saknyuk de Ucrania y Semen Poprovsky de Rusia querían casarse en Kiev. Pero la invasión rusa frustró sus planes. Se casaron en una pequeña ceremonia en Tijuana. Hasta ahora, no hay nada extraño en eso. Esposo esposa Yo soy de Ucrania Daria Sakniuk y ruso Esperma Poprovsky El miércoles 13 de abril decidió jurarse amor eterno tras escapar de los horrores de la guerra. Esta pareja realmente vive UcraniaExplicó a la cadena de televisión Telemundo que planeaba casarse kiev La invasión rusa frustró sus planes. llegaron hace dos semanas México Esto solo es posible para los ciudadanos ucranianos que abandonan la guerra con la intención de buscar asilo en los Estados Unidos. Entonces el esperma no podía ir a Estados Unidos, por lo que los futuros cónyuges decidieron casarse directamente en México. “Estoy tan contenta de conocer buenas personas que pueden ayudarme a reunirme en matrimonio tijuana“Taria le dijo a Telemundo”. El problema que encontró la pareja al llegar al puerto de entrada de San Jacitro fue que permite el acceso. Estados Unidos Por nivel Refugiado Solo para ciudadanos ucranianos o rusos que puedan demostrar la conexión familiar con documentos válidos (abuelos, padres, hermanos, hijos o pareja casada). Actualmente no existe una forma legal para que la comunidad rusa ingrese a los Estados Unidos en relación con el conflicto”.

